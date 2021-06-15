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Исследование: Беларусь - лидер по преследованию журналистов

15.06.2021 16:29 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Исследование: Беларусь - лидер по преследованию журналистов
Фонд «Справедливость для журналистов» опубликовал доклад об атаках на медиаработников в 2020 году.

В исследование вошли данные по России, Крыму, Беларуси, Азербайджану, Армении, Грузии, Казахстану, Кыргызстану, Таджикистану, Туркменистану, Узбекистану и Украине.

Во всех странах, за исключением Азербайджана, в 2020 году количество атак против медиаработников увеличилось в два с половиной раза по сравнению с 2019 годом: с 1,907 до 4,611. Наиболее заметным рост был в Беларуси, России и Украине, говорится в исследовании.

Исследование: Беларусь - лидер по преследованию журналистов


Главным источником угроз для медиаработников являются представители власти: они стоят за физическими атаками в 57% случаев, нефизическими и кибератаками в 52% случаев, и юридическими – в 88% случаев.

За 2020 год в указанных странах погибли 13 медиаработников, 8 из них — россияне.

В Беларуси зафиксировано наибольшее число атак со стороны властей на медиаработников — 1558. В России чуть меньше — 1284.

Исследование: Беларусь - лидер по преследованию журналистов


В Беларуси, по данным исследования, общее количество зафиксированных атак выросло почти в 8 раз по сравнению с прошлым годом. Главную опасность для медиаработников в Беларуси представляют находящиеся на госслужбе силовики, сообщается в исследовании.

Там говорится, что Беларусь относится к странам, практикующим систематические атаки гибридного характера, – 10% всех атак пришлись на 13 журналистов, которых власть подвергала разнообразным гонениям в течение всего года. Чаще всего от атак властей страдали представители «Белсат», TUT.by, «БелаПан» и «Радио Свобода». Фондом зафиксировано 513 случаев лишения и ограничения свободы медиаработников за этот год.
 
 
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Фонд «Справедливость для журналистов» опубликовал доклад об атаках на медиаработников в 2020 году.
 
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