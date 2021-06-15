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«Альфа-банку» со второй попытки разрешили приобрести «Франсабанк»
Источник материала: Навiны
В Нацбанке подтверждают выдачу разрешения белорусскому «Альфа-банку» купить «Франсабанк», сообщает агентство «Минск-Новости».
На февральскую попытку совершить сделку регулятор «Альфа-банку»
«Франсабанк» (ранее банк «Золотой талер») создан в 1994 году. Основными акционерами (99,98 % акций) банка являются ливанские компании Fransabank S. А. L. и Fransa Holding S. A. L., которым принадлежат 93,17 и 6,81 % акций банка соответственно.
Напомним, 1 апреля «МТБанк» прибрел 99,999% акций «Идея Банк», выкупив доли у Getin Holding S.A. и Getin International S.A. (Польша).
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В Нацбанке подтверждают выдачу разрешения белорусскому «Альфа-банку» купить «Франсабанк», сообщает агентство «Минск-Новости».
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