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«Альфа-банку» со второй попытки разрешили приобрести «Франсабанк»

15.06.2021 16:37 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Нацбанке подтверждают выдачу разрешения белорусскому «Альфа-банку» купить «Франсабанк», сообщает агентство «Минск-Новости».

«Альфа-банку» со второй попытки разрешили приобрести «Франсабанк»

На февральскую попытку совершить сделку регулятор «Альфа-банку» отказал, поскольку им не были соблюдены требования, необходимые для получения разрешения на осуществление этой сделки. Тогда суть требований не разглашалась, однако Нацбанк обещал, что в будущем готов повторно рассмотреть обращение покупателя.

«Франсабанк» (ранее банк «Золотой талер») создан в 1994 году. Основными акционерами (99,98 % акций) банка являются ливанские компании Fransabank S. А. L. и Fransa Holding S. A. L., которым принадлежат 93,17 и 6,81 % акций банка соответственно.

Напомним, 1 апреля «МТБанк» прибрел 99,999% акций «Идея Банк», выкупив доли у Getin Holding S.A. и Getin International S.A. (Польша).

 
Теги: Минск
 
 
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В Нацбанке подтверждают выдачу разрешения белорусскому «Альфа-банку» купить «Франсабанк», сообщает агентство «Минск-Новости».
 
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