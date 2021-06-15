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Генпрокурор Литвы: Расследование посадки самолета Ryanair в Минске идет "интенсивно"
Источник материала: АФН
Расследование принудительной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Беларуси идет довольно интенсивно, говорит генеральный прокурор Литвы Нида Грунскене.
"Досудебное расследование идет довольно интенсивно, сформирована объединенная следственная группа с польскими должностными лицами, европейские следственные ордеры также высланы еще нескольким странам, таким, как Греция, Ирландия. Осуществляется сотрудничество с Ryanair", - сказала журналистам в Сейме генпрокурор, передает Delfi.
Она также сказала, что прокуроры хотели бы получить от авиакомпании запрашиваемую информацию "немного быстрее". По словам Грунскене, подозреваемых в деле пока нет.
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Расследование принудительной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Беларуси идет довольно интенсивно, говорит генеральный прокурор Литвы Нида Грунскене.
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