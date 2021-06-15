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Генпрокурор Литвы: Расследование посадки самолета Ryanair в Минске идет "интенсивно"

15.06.2021 16:47 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Расследование принудительной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Беларуси идет довольно интенсивно, говорит генеральный прокурор Литвы Нида Грунскене.

"Досудебное расследование идет довольно интенсивно, сформирована объединенная следственная группа с польскими должностными лицами, европейские следственные ордеры также высланы еще нескольким странам, таким, как Греция, Ирландия. Осуществляется сотрудничество с Ryanair", - сказала журналистам в Сейме генпрокурор, передает Delfi.

Она также сказала, что прокуроры хотели бы получить от авиакомпании запрашиваемую информацию "немного быстрее". По словам Грунскене, подозреваемых в деле пока нет.

 
 
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Расследование принудительной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Беларуси идет довольно интенсивно, говорит генеральный прокурор Литвы Нида Грунскене.
 
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