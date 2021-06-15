Беларусь наращивает торговую дыру с Россией и Китаем

banki24.by. Чиновники говорят, что не беда и можно переориентироваться на рынки стран Азии, пишет





Власти обновили статистику внешней торговли РБ в разрезе главных партнеров по движению товаров. Информация от официалов поступает с временной задержкой: сейчас стали доступны данные за 4 месяца.





По оперативным оценкам, за треть года Беларусь наторговала товарами с внешним миром в минус на 856 млн USD. Это значит, что в январе—апреле сальдо торговли было отрицательным, то есть импорт перевешивал экспорт. В пересчете на доллары экспорт составил 11,2 млрд USD, импорт — 12,1 млрд USD. Экспорт по расчетам таможни подскочил к 2020 году на 36,8%, а импорт — на 23,6%.





Такие большие темпы роста объясняются провальными результатами в прошлом году. Сначала в 1 квартале были проблемы с поступлением российской нефти на НПЗ, потом грянул мировой кризис. На этом фоне отмечались трудности с экспортом калийных удобрений.





Так что подъем в торговле образца 2021 года — это в основном восстановление утраченных в 2020 году позиций. Реальные тренды по экспорту и импорту будут видны в 3–4 кварталах 2021-го.





Крупнейшим торговым партнером РБ остается Россия. На ее долю за 4 месяца выпало аж 48,8% оборота товарной торговли. Даже если взять 11 остальных крупных партнеров, то их совокупный удельный вес не превысит 35%.





Из-за роста цен на нефть и прочие сырьевые товары в 2021 году резко нарастает отрицательное сальдо в торговле с РФ. За 4 месяца оно уже достигло 1,995 млрд USD, хотя год назад было равно 654 млн USD.





Импорт из России еще и по темпам перекрывает экспорт. Если экспорт в РФ поднялся к 2020 году на 17%, то импорт из этой страны — на 43,4%.





В топовый список партнеров вошли Украина (доля 7,7%), Китай (6,6%), Германия (4,5%), Польша (4,1%), Нидерланды (3,6%), Литва (2,1%), США (1,5%), Казахстан и Турция (по 1,3%), Бразилия (1,2%), Италия (1,1%).





Стоит отметить, что торговля с Украиной и Нидерландами — это по большей части продолжение торговли нефтью с Россией. Белорусские НПЗ перерабатывают нефть из РФ и поставляют ее по бумагам в Украину и ЕС. Если Россия прекратит массовые поставки, как это было в начале 2020-го, торговля с Европой быстро схлопнется по объемам.





Второе по размерам негативное сальдо образовалось с Китаем — 942 млн USD за 4 месяца. Оно также растет по размерам к 2020 году: год назад было 898 млн USD.