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Многие дешевые лекарств пропали из белорусских аптек

15.06.2021 17:05 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Многие дешевые лекарств пропали из белорусских аптек
Фото: Еврорадио
Из продажи в некоторых аптеках пропали недорогие медпрепараты. Это выявил мониторинг Федерации профсоюзов.

«Например, на момент мониторинга из некоторых аптек исчезли Риваксан, Ксилин, Моксодин, Нимесубел. Нашим специалистам пояснили, что где-то они были раскуплены, а где-то — не поставлялись», — говорят в ФПБ.


Оказалось, что «пропавшие» лекарства входят в список тех, на которые ограничен рост цен: с марта их могут повышать не более чем на 0,2% в месяц.

При этом в аптеках продаются как отечественные, так и зарубежные аналоги этих препаратов, но по более высоким ценам.

«Для нас это дежавю: с подобной ситуацией мы сталкивались при мониторинге цен на продукты питания. Тогда наиболее «предприимчивые» производители меняли упаковку, название, вносили незначительные изменения в состав и увеличивали стоимость. Получалось, что аналог есть, но цена на него отличается», — заявляют в ФПБ.


Об этой проблеме представители ФПБ сообщили министру здравоохранения.
 
 
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«Пропавшие» лекарства входят в список тех, на которые ограничен рост цен.
 
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