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Фото: Еврорадио

говорят в ФПБ. «Например, на момент мониторинга из некоторых аптек исчезли Риваксан, Ксилин, Моксодин, Нимесубел. Нашим специалистам пояснили, что где-то они были раскуплены, а где-то — не поставлялись», —в ФПБ.

«Для нас это дежавю: с подобной ситуацией мы сталкивались при мониторинге цен на продукты питания. Тогда наиболее «предприимчивые» производители меняли упаковку, название, вносили незначительные изменения в состав и увеличивали стоимость. Получалось, что аналог есть, но цена на него отличается», — заявляют в ФПБ.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Многие дешевые лекарств пропали из белорусских аптек «Пропавшие» лекарства входят в список тех, на которые ограничен рост цен.

Оказалось, что «пропавшие» лекарства входят в список тех, на которые ограничен рост цен: с марта их могут повышать не более чем на 0,2% в месяц.При этом в аптеках продаются как отечественные, так и зарубежные аналоги этих препаратов, но по более высоким ценам.Об этой проблеме представители ФПБ сообщили министру здравоохранения.