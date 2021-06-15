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Сергей Палагин: белорусы ― европейцы или евразийцы?
15.06.2021 17:11 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Темы беседы:
― о темах московского международного Научно-экспертного форума "Примаковские чтения" 2021;
― белорусы в Союзном государстве: европейцы или евразийцы?
― о задачах Центра анализа и прогнозирования союзных интеграционных проектов;
― интеллектуальные продукты объединенных экспертных панелей: скромные мнения либо рекомендации центрам принятия решений?
Программу "Горизонт событий" с участием директора "Центра анализа и прогнозирования союзных интеграционных процессов" Сергея Палагина смотрите на Sputnik Беларусь.
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Программа "Горизонт событий" с участием директора "Центра анализа и прогнозирования союзных интеграционных процессов" Сергея Палагина.
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