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Сергей Палагин: белорусы ― европейцы или евразийцы?

15.06.2021 17:11 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

 

Темы беседы:

― о темах московского международного Научно-экспертного форума "Примаковские чтения" 2021;

― белорусы в Союзном государстве: европейцы или евразийцы?

― о задачах Центра анализа и прогнозирования союзных интеграционных проектов;

― интеллектуальные продукты объединенных экспертных панелей: скромные мнения либо рекомендации центрам принятия решений?

Программу "Горизонт событий" с участием директора "Центра анализа и прогнозирования союзных интеграционных процессов" Сергея Палагина смотрите на Sputnik Беларусь.

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Программа "Горизонт событий" с участием директора "Центра анализа и прогнозирования союзных интеграционных процессов" Сергея Палагина.
 
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