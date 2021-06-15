Лапшин: белорусы должны покинуть Японию через 48 часов после соревнований

Источник материала: Sputnik Беларусь

Предстоящие Паралимпийские игры из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19, станут самыми сложными в истории, рассказали участники пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь.

Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио в 2020 году были перенесены на год из-за пандемии. При этом было сохранено название "Токио-2020". Белорусская паралимпийская команда будет бороться за медали в легкой атлетике, плавании, дзюдо, параканоэ, парагребле, а также теннисе и фехтовании на инвалидных колясках.

По словам директора Республиканского центра олимпийской подготовки по инваспорту Игоря Лапшина, уже сегодня прорабатываются маршруты прибытия и убытия команды на старты в Токио.

"Туда проще, потому что команда улетает вместе. А вот обратно будут разъезжаться все по-разному, поскольку у японцев есть ограничение, что после окончания соревнований через 48 часов человек должен покинуть территорию Японии", – отметил Лапшин.

Такое решение МОК принял совместно с организационным комитетом Олимпийских игр в Токио – 2020. Спортсмены, которые завершили соревнования, и их тренеры не смогут больше находиться в олимпийской деревне и обязаны покинуть Японию в течение двух суток.

"Будет проблема с обратным возвращением. Пока два таких глобальных транзитных маршрута – Стамбул и Объединенные Арабские Эмираты есть рейсы. В расписании "Аэрофлота" пока еще нет рейсов на август месяц, именно с Японией связанных", – добавил генеральный секретарь Паралимпийского комитета Беларуси Николай Шудейко.

По словам спикера, основная сложность связана с выбором оптимального маршрута. Проблем со стыковочными рейсами возникнуть не должно.

"Я не вижу никаких ограничений, наша авиакомпания летает и в ОАЭ, и в Турцию, если это будет "Белавиа", и в Россию. Поэтому тут проблем абсолютно не будет", – резюмировал Шудейко.

Что касается самих спортсменов, то они активно готовятся к предстоящим стартам в Токио. Как пояснил многократный чемпион Паралимпийских игр по плаванию Игорь Бокий, ограничения и сложности еще больше стимулируют завоевать медаль высшей пробы.

"Никакого страха, волнения я не испытываю, потому что это не первая моя Паралимпиада. Думаю о результате, как улучшить достигнутое время на дистанциях", – сказал Бокий.

XVI летняя Паралимпиада пройдет в Токио с 24 августа по 5 сентября 2021 года. Будет разыграно 539 комплектов наград в 22 видах спорта. Планируется, что в соревнованиях примут участие 4,5 тысячи паралимпийцев.

Соревнования пройдут на тех же площадках, которые перед этим будут использоваться для летних Олимпийских игр.

Полную версию пресс-конференции на тему: "Подготовка паралимпийцев к играм в Токио" смотрите на Sputnik Беларусь .

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