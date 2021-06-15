ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Названы основные симптомы начала слабоумия

15.06.2021 17:11 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Деменция может проявиться у людей в возрасте от 40 лет. На раннее поражение мозга указывают пять основных симптомов.

Названы основные симптомы начала слабоумия
Фото: pixabay.com

О начальных симптомах состояния, на которые стоит обратить внимание, сообщило издание Daily Express со ссылкой на выводы британской благотворительной организации по исследованию болезни Альцгеймера.

Отмечается, что на начальной стадии развития деменции у человека возможно ухудшение зрения и проблемы с оценкой расстояния и скорости движения объектов.

Во-вторых, может проявиться афазия — полная или частичная утрата речи, а также трудности с поиском слов для выражения мысли.

Еще одним симптом раннего начала расстройства являются изменения в поведении. Так, человек может стать раздражительным, подавленным, неуверенным в себе. Подчеркивается, что схожие симптомы наблюдаются при депрессии, поэтому точный диагноз должен установить врач.

Кроме того, пациент с развивающейся деменцией может утратить чувство времени и места, а также забывать события.

Деменция — приобретенное слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков. Наиболее часто состояние наблюдается в старости.

 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Деменция может проявиться у людей в возрасте от 40 лет. На раннее поражение мозга указывают пять основных симптомов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Исход: белорусы часами стоят в очередях, чтобы получить апостиль на диплом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by