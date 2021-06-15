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Доходы беларусов за 4 месяца 2021 года выросли на 3,4%
Источник материала: АФН
Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси в январе-апреле 2021 года выросли на 3,4% к аналогичному периоду прошлого года, сообщает Белстат.
В общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 64,0%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 7,5%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 23,3%, доходы от собственности и прочие доходы – 5,2%.
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Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси в январе-апреле 2021 года выросли на 3,4% к аналогичному периоду прошлого года, сообщает Белстат.
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