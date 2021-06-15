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Погода в СНГ: зной в Душанбе и Ереване, в Казахстане активизировались ядовитые пауки
15.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Какая погода установилась в странах Содружества, рассказывают корреспонденты «МИР 24».
На большей части Казахстана во вторник тепло и без осадков. Но жителей западной и юго-восточной части страны ждут дожди с грозами и град. Местами возможны сильный ветер и пыльные бури.
В Шымкенте плюс 30. Под палящим солнцем активизировались каракурты. За несколько дней в больницы города с укусами черной вдовы обратились 9 человек. Яд этих пауков нейротоксичен и опасен для человека. Пациенты чаще всего попадают в реанимацию уже в тяжелом состоянии.
Сегодня в Бишкеке солнечно и жарко до плюс 34. В остальных регионах Кыргызстана пройдут дожди. Спасатели предупреждают об опасности схода селей.
Тем временем местные пчеловоды отправились в высокогорье для сбора душистого меда. Горные луга до холодов будут покрыты дикими цветами. В республике каждый год производят до 12 тонн вкусного и полезного лакомства.
До плюс 28 ожидается сегодня в Беларуси. Днем возможны кратковременные дожди, местами с грозами. Теплая погода сохранится до конца недели. Тем, кто хочет отдохнуть за городом, стоит быть внимательными на трассах. На дороги стали чаще выходить дикие животные. С начала года случилось больше тысячи аварий с их участием. Инспекторы ГАИ напоминают: если на пути движения автомобиля или на обочине появился зверь, нужно снизить скорость или остановиться, выключить фары, включить «аварийку».
В Ереване плюс 35, к концу недели синоптики обещают до 40 градусов. От палящего солнца в городе спрятаться сложно. Сегодня в республике ожидают высокую интенсивность ультрафиолетовых лучей, что опасно для кожи. Врачи не рекомендуют открытые пространства и советуют перед выходом на улицу использовать солнцезащитный крем.
Сегодня в Душанбе небольшая облачность и без осадков. Воздух днем прогреется до плюс 36. Медики рекомендуют находиться в тени и употреблять больше жидкости. Сейчас в Таджикистане сезон фруктов и ягод, поэтому можно наслаждаться полезными, тонизирующими и охлаждающими фрешами. Например, взбить мякоть арбуза, добавить листья мяты, дольку лимона и немного минеральной воды со льдом – получается идеальный летний коктейль.
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О погоде в странах Содружества рассказывают корреспонденты телеканала «МИР 24».
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