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Погода в СНГ: зной в Душанбе и Ереване, в Казахстане активизировались ядовитые пауки

15.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Какая погода установилась в странах Содружества, рассказывают корреспонденты «МИР 24».

На большей части Казахстана во вторник тепло и без осадков. Но жителей западной и юго-восточной части страны ждут дожди с грозами и град. Местами возможны сильный ветер и пыльные бури.

В Шымкенте плюс 30. Под палящим солнцем активизировались каракурты. За несколько дней в больницы города с укусами черной вдовы обратились 9 человек. Яд этих пауков нейротоксичен и опасен для человека. Пациенты чаще всего попадают в реанимацию уже в тяжелом состоянии.

«Если полностью пролечить, то осложнений не должно остаться. Укусы в основном происходят в ночное время суток, когда люди спят на улице. Большинство пострадавших поступают с окраин города. Сейчас у нас шесть человек находятся на госпитализации, троих мы выписали в удовлетворительном состоянии», – отметил и.о. токсикологического центра гипербарической оксигенации им. Орынбаева Марат Какенов.

Сегодня в Бишкеке солнечно и жарко до плюс 34. В остальных регионах Кыргызстана пройдут дожди. Спасатели предупреждают об опасности схода селей.

Тем временем местные пчеловоды отправились в высокогорье для сбора душистого меда. Горные луга до холодов будут покрыты дикими цветами. В республике каждый год производят до 12 тонн вкусного и полезного лакомства.

До плюс 28 ожидается сегодня в Беларуси. Днем возможны кратковременные дожди, местами с грозами. Теплая погода сохранится до конца недели. Тем, кто хочет отдохнуть за городом, стоит быть внимательными на трассах. На дороги стали чаще выходить дикие животные. С начала года случилось больше тысячи аварий с их участием. Инспекторы ГАИ напоминают: если на пути движения автомобиля или на обочине появился зверь, нужно снизить скорость или остановиться, выключить фары, включить «аварийку».

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В Ереване плюс 35, к концу недели синоптики обещают до 40 градусов. От палящего солнца в городе спрятаться сложно. Сегодня в республике ожидают высокую интенсивность ультрафиолетовых лучей, что опасно для кожи. Врачи не рекомендуют открытые пространства и советуют перед выходом на улицу использовать солнцезащитный крем.

Сегодня в Душанбе небольшая облачность и без осадков. Воздух днем прогреется до плюс 36. Медики рекомендуют находиться в тени и употреблять больше жидкости. Сейчас в Таджикистане сезон фруктов и ягод, поэтому можно наслаждаться полезными, тонизирующими и охлаждающими фрешами. Например, взбить мякоть арбуза, добавить листья мяты, дольку лимона и немного минеральной воды со льдом – получается идеальный летний коктейль.



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О погоде в странах Содружества рассказывают корреспонденты телеканала «МИР 24».
 
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