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От безысходности? 54-летний сельчанин облился бензином и поджог себя
Источник материала: UDF
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По информации очевидцев, находясь у себя дома, 54-летний мужчина облился бензином и поджог себя.
Сообщается, что это была попытка суицида.
Сейчас пострадавший с ожогами находится в больнице. О его состоянии данных нет.
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Сейчас пострадавший с ожогами находится в больнице.
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