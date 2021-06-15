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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так От безысходности? 54-летний сельчанин облился бензином и поджог себя Сейчас пострадавший с ожогами находится в больнице.

По информации очевидцев, находясь у себя дома, 54-летний мужчина облился бензином и поджог себя.Сообщается, что это была попытка суицида.Сейчас пострадавший с ожогами находится в больнице. О его состоянии данных нет.