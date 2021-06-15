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Хедж-фонды сбрасывают рубли накануне саммита Россия-США
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
В то время как Москва и Вашингтон готовятся к саммиту в Женеве, который российская пропаганда подает как победу лидера, а Белый дом - как вынужденную необходимость поговорить с непредсказуемым ядерным дебоширом, хедж-фонды на Чикагской бирже режут ставки на укрепление российской валюты.
Чистая длинная позиция спекулянтов во фьючерсах и опционах на рубль (разница между ставкам на рост и падение) по итогам недели, завершившейся 8 июня, сократилась до минимума с начала марта - 1740 контрактов, следует из данных Комиссии по торговле товарными фьючерсами США.
Ставки хедж-фондов на рост рубля практически не изменились (11480 контрактов), однако объем коротких позиций, которые принесут прибыль в случае его падения, взлетел на треть за неделю (+ 2488 контрактов) и достиг максимума с декабря прошлого года - 9740 контрактов.
С начала мая крупные американские фонды более чем вдвое нарастили короткие позиции во фьючерсах и опционах на рубль, делая ставку на то, что укрепление российской валюты на 11% за полгода подходит концу, а минимумы прошлого года - около 72 рублей за доллар - станут финальной точкой ралли курса.
Ожидания встречи Путин-Байден принесли приток капитала во все российские активы, несмотря на то, что МИД и Кремль призывали не ждать от нее «прорыва», а сам Путин назвал целью «предотвращение дальнейшей деградации отношений».
После пяти месяцев распродаж в мае нерезиденты вложили около 1 млрд долларов в покупку облигаций федерального займа, а на рынок акций с начала прошлого месяца пришло более 160 млн долларов иностранного капитала.
Факт саммита, впрочем, может стать триггером для начала фиксации прибыли, считает стратег BCS Global Market (BCS GM) Вячеслав Смольянинов.
Так же происходило в 2018 году, когда Путин встречался с Дональдом Трампом в Хельсинки, напоминает он: иностранные инвесторы покупали российские активы перед встречей, а в течение двух дней после нее ускоренно ликвидировали вложения.
Что касается рубля, то он входит в период неблагоприятной сезонности, когда спрос на валюту будут расти из-за конвертации дивидендов, отмечает главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин.
В июне и июле иностранным держателям бумаг российских компаний предстоит конвертировать в валюту около 4,1 млрд долларов, оценивает он: это надавит на курс и как минимум не позволит рублю расти.
Впрочем, и существенного снижения рубля рынок не ждет. Повышение ставки ЦБ вкупе с дорогой нефтью будет поддерживать российскую валюту, говорит главный стратег по развивающимся рынкам в SEB AB в Стокгольме Пер Хаммарлунд.
Летом курс будет колебаться в диапазоне 70-75 рублей за доллар, прогнозирует Долгин. Хаммарлунд ждет движения к максимуму июля-2020 на отметке 70,66 рубля за доллар.
Главным риском для рубля и сырьевых валют в целом остается угроза ужесточения политики ФРС США, отмечает аналитик FxPro Александр Купцикевич.
На минувшей неделе хедж-фонды сокращали длинные позиции в канадском, новозеландском и австралийском долларе на ожиданиях, что резкое ускорение инфляции вынудит американский центробанк прекратить денежную накачку рынков раньше, чем ожидалось.
Вероятно, первый сигнал о планах свернуть QE ФРС даст в августе, а непосредственно сокращать выкуп активов начнет уже в декабре, считает экономист ING Джеймс Найтли.
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С начала мая крупные американские фонды более чем вдвое нарастили короткие позиции во фьючерсах.
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