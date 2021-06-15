Источник материала: UDF



Пугачева заметно помолодела / фото instagram.com/maxgalkinru

«Пугачева моложе Галкина выглядит», «Она не стареет», «Кажется, Алла Борисовна снова помолодела», - пишут в комментариях к фотографии.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Пластика, уколы или фотошоп? Сильно помолодевшая Пугачева взбудоражила поклонников В кадре звездные супруги выглядят почти как одногодки. Напомним, Примадонне - 72 года, Галкину - 44.

Кадр знаменитость разместил на своей странице в Instagram.На фотографии бросается в глаза то ли чересчур отфотошопленная, то ли слишком «тюнингованная» путем «пластики» и «уколов красоты» Алла Борисовна. В свои 72 года она выглядит роскошно.Цветущая Примадонна распустила прямые волосы, нанесла макияж с акцентом на глаза и облачилась в белую рубашку.