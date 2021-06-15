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Пластика, уколы или фотошоп? Сильно помолодевшая Пугачева взбудоражила поклонников

15.06.2021 17:39 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Пластика, уколы или фотошоп? Сильно помолодевшая Пугачева взбудоражила поклонников
Пугачева заметно помолодела / фото instagram.com/maxgalkinru
Известный российский шоумен Максим Галкин опубликовал новое селфи со своей звездной супругой Аллой Пугачевой.

Кадр знаменитость разместил на своей странице в Instagram.

На фотографии бросается в глаза то ли чересчур отфотошопленная, то ли слишком «тюнингованная» путем «пластики» и «уколов красоты» Алла Борисовна. В свои 72 года она выглядит роскошно.

Цветущая Примадонна распустила прямые волосы, нанесла макияж с акцентом на глаза и облачилась в белую рубашку.

«Пугачева моложе Галкина выглядит», «Она не стареет», «Кажется, Алла Борисовна снова помолодела», - пишут в комментариях к фотографии.
 
 
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В кадре звездные супруги выглядят почти как одногодки. Напомним, Примадонне - 72 года, Галкину - 44.
 
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