Источник материала: UDF



Иван Кубраков. Фото: minsknews.by

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«В то же время мониторинг ситуации показывает, что на этом фоне внимание зарубежных координаторов переключается на сохранение оппозиционных настроений, консолидацию радикальных элементов в интернет-среде, а также работу среди социальных групп, в мессенджерах и социальных сетях», — заявил Иван Кубраков.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Куда пропал глава МВД Кубраков? В МВД появился «временно исполняющий обязанности министра».