Источник материала: UDF



С брифинга белорусского внешнеполитического ведомства ушли журналист ВВС и дипломаты. Фото Радыё Свабода

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Карбалевич: «Для Запада и общественности такие приемы абсолютно неприемлемы» Этот ход был рассчитан прежде всего на западную аудиторию.

— Фактически весь смысл этой конференции заключался в том, чтобы попытаться смикшировать возможные предстоящие серьезные экономические санкции со стороны ЕС и США, — отметил в экспресс-комментарииполитологИменно на Западную аудиторию, по его мнению, и было рассчитано это событие, главным козырем которого должно было стать появление. Однако власти не учли один довольно серьезный нюанс.— Этот ход был рассчитан прежде всего на западную аудиторию. Неслучайно туда пригласили иностранных журналистов и послов — с тем, чтобы произвести эффект.При этом никаких новых данных, никаких сенсаций или дополнительных убедительных аргументов в пользу своей версии предложено не было. А самой главной козырной картой конференции должно было быть появление фигуры Романа Протасевича. Они хотели показать, что он действительно жив-здоров, его никто не пытает, он осознает свою вину и теперь уже работает на государство, как сам и сказал.Но тут и возникает эта самая проблема — ценностная. Для Запада и общественности такие приемы абсолютно неприемлемы. Для них принуждать политзаключенного говорить нужные, скажем, тюремщикам, слова и мысли — это есть грубое нарушение прав человека, недопустимый способ морально-психологического давления.Поэтому эффект от появления Протасевича оказался, скорее, обратным. Не зря некоторые журналисты и дипломаты демонстративно ушли, когда узнали о его участии, — говорит Карбалевич.Собеседник уверен, что решением об участии Протасевича в мероприятии власти оказали себе очередную медвежью услугу.— Получается, тот железный аргумент, козырная карта, которая, с точки зрения белорусских властей, должна была бы побить все другие карты, с точки зрения представителей Запада, наоборот, является не козырной, а самой проигрышной картой.По итогам этой конференции мы получили в классическом виде парадокс восприятия. Так всегда бывает в системе, где решения принимает один человек. И если у этого человека есть какие-то свои представления, которые не соответствуют реальности, то объяснить ему это не может никто. По той причине, что никто не имеет права голоса, — подытоживает политолог.