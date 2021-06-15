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Майкл О’Лири

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Глава Ryanair: На капитана оказывалось «значительное давление», чтобы он приземлился в Минске Доклад ICAO по инциденту с самолетом компании обещают представить уже в ближайшие две недели.

Его слова приводит издание The Irish Times, пишетПо словам- отклонение рейса было «преднамеренным нарушением всех международных авиационных правил»;- белорусские диспетчеры сообщили экипажу, что они получили «реальную угрозу, что если самолет войдет в воздушное пространство Литвы или попытается приземлиться в аэропорту Вильнюса, то на борту взорвется бомба»;- капитан «неоднократно» просил предоставить открытую линию связи с центром управления операциями Ryanair в Варшаве, но ему сказали, что та сторона не отвечает, что «совершенно не соответствовало действительности»;- на капитана оказывалось «значительное давление», чтобы он приземлился в Минске;- после посадки в салон зашли «несколько неизвестных лиц с видеокамерами», которые «неоднократно пытались заставить экипаж сказать на видео, что они добровольно направились в Минск», но экипаж отказался сделать это.Напомним, доклад ICAO по инциденту с самолетом компании, в результате которого были задержаны, обещают представить уже в ближайшие две недели.