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Глава Ryanair: На капитана оказывалось «значительное давление», чтобы он приземлился в Минске
Источник материала: UDF
Майкл О’Лири
Его слова приводит издание The Irish Times, пишет
По словам Майкла О’Лири:
- отклонение рейса было «преднамеренным нарушением всех международных авиационных правил»;
- белорусские диспетчеры сообщили экипажу, что они получили «реальную угрозу, что если самолет войдет в воздушное пространство Литвы или попытается приземлиться в аэропорту Вильнюса, то на борту взорвется бомба»;
- капитан «неоднократно» просил предоставить открытую линию связи с центром управления операциями Ryanair в Варшаве, но ему сказали, что та сторона не отвечает, что «совершенно не соответствовало действительности»;
- на капитана оказывалось «значительное давление», чтобы он приземлился в Минске;
- после посадки в салон зашли «несколько неизвестных лиц с видеокамерами», которые «неоднократно пытались заставить экипаж сказать на видео, что они добровольно направились в Минск», но экипаж отказался сделать это.
Напомним, доклад ICAO по инциденту с самолетом компании, в результате которого были задержаны Роман Протасевич и София Сапега, обещают представить уже в ближайшие две недели.
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Доклад ICAO по инциденту с самолетом компании обещают представить уже в ближайшие две недели.
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