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Глава Ryanair: На капитана оказывалось «значительное давление», чтобы он приземлился в Минске

15.06.2021 17:39 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Глава Ryanair: На капитана оказывалось «значительное давление», чтобы он приземлился в Минске
Майкл О’Лири
Главный исполнительный директор авиакомпании Майкл О’Лири во вторник рассказал об инциденте с рейсом Афины — Вильнюс в британском транспортном комитете.

Его слова приводит издание The Irish Times, пишет TUT.BY.

По словам Майкла О’Лири:

- отклонение рейса было «преднамеренным нарушением всех международных авиационных правил»;

- белорусские диспетчеры сообщили экипажу, что они получили «реальную угрозу, что если самолет войдет в воздушное пространство Литвы или попытается приземлиться в аэропорту Вильнюса, то на борту взорвется бомба»;

- капитан «неоднократно» просил предоставить открытую линию связи с центром управления операциями Ryanair в Варшаве, но ему сказали, что та сторона не отвечает, что «совершенно не соответствовало действительности»;

- на капитана оказывалось «значительное давление», чтобы он приземлился в Минске;

- после посадки в салон зашли «несколько неизвестных лиц с видеокамерами», которые «неоднократно пытались заставить экипаж сказать на видео, что они добровольно направились в Минск», но экипаж отказался сделать это.

Напомним, доклад ICAO по инциденту с самолетом компании, в результате которого были задержаны Роман Протасевич и София Сапега, обещают представить уже в ближайшие две недели.
 
Теги: Минск
 
 
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Доклад ICAO по инциденту с самолетом компании обещают представить уже в ближайшие две недели.
 
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