Светлане Алексиевич вручили одну из высших наград Германии

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Белорусская писательница награждена орденом «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия».





Нобелевский лауреат, белорусская писательница Светлана Алексиевич награждена орденом «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия», сообщает «Немецкая волна» .

Большой крест 1-й степени она получила из рук президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера (Frank-Walter Steinmeier). Торжественная церемония прошла во вторник, 15 июня, в Берлине, во дворце Бельвю – официальной резиденции главы государства.

Орден был учрежден в ФРГ в начале 1950-х. Одну из высших наград Германии вручает федеральный президент.

В 2014 году Светлана Алексиевич получила Офицерский крест ордена Искусств и литературы – ведомственную награду Франции, а годом позднее стала лауреатом Нобелевской премии по литературе.

Как обмечает, DW, Штайнмайер в своей речи коснулся многомесячных протестов в Беларуси:

– Женское лицо – у этого мирного, смелого и все еще жестоко подавляемого стремления к будущему.

Алексиевич отметила, что «коммунизм еще не мертв и готов дать последний бой», судя по событиям в Украине, Беларуси и России. Этот строй «живет не только в головах Путина или Лукашенко», и с этим, «несмотря на наш идеализм, надо считаться», добавила она.

Писательница назвала нынешнюю эпоху «безвременьем»: «Только в двадцатом году мы отряхнулись от этого сна».

Новая книга писательницы будет посвящена массовым протестам против режима правящего в Беларуси Александра Лукашенко, начавшимся в августе 2020 года.

Алексиевич живет в Германии с сентября 2020 года по приглашению Германской службы академических обменов DAAD.