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Светлане Алексиевич вручили одну из высших наград Германии

15.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Белорусская писательница награждена орденом «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия».

Светлане Алексиевич вручили одну из высших наград Германии

Нобелевский лауреат, белорусская писательница Светлана Алексиевич награждена орденом «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия», сообщает «Немецкая волна».

Большой крест 1-й степени она получила из рук президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера (Frank-Walter Steinmeier). Торжественная церемония прошла во вторник, 15 июня, в Берлине, во дворце Бельвю – официальной резиденции главы государства.

Орден был учрежден в ФРГ в начале 1950-х. Одну из высших наград Германии вручает федеральный президент.

В 2014 году Светлана Алексиевич получила Офицерский крест ордена Искусств и литературы – ведомственную награду Франции, а годом позднее стала лауреатом Нобелевской премии по литературе.

Как обмечает, DW, Штайнмайер в своей речи коснулся многомесячных протестов в Беларуси:

– Женское лицо – у этого мирного, смелого и все еще жестоко подавляемого стремления к будущему.

Алексиевич отметила, что «коммунизм еще не мертв и готов дать последний бой», судя по событиям в Украине, Беларуси и России. Этот строй «живет не только в головах Путина или Лукашенко», и с этим, «несмотря на наш идеализм, надо считаться», добавила она.

Писательница назвала нынешнюю эпоху «безвременьем»: «Только в двадцатом году мы отряхнулись от этого сна».

Новая книга писательницы будет посвящена массовым протестам против режима правящего в Беларуси Александра Лукашенко, начавшимся в августе 2020 года.

Алексиевич живет в Германии с сентября 2020 года по приглашению Германской службы академических обменов DAAD.

 
 
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Белорусская писательница награждена орденом «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия».
 
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