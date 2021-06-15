Протасевич: Я стал элементом очень большой политической игры

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Протесты в Беларуси закончились. И предпосылок для того, чтобы они возобновились, нет. Об этом на пресс-конференции МИДа журналистам рассказал Роман Протасевич, сообщает телеканал «МИР 24».

Напомним, молодой человек был задержан после посадки самолета Ryanair в Минске. Его обвиняют в разжигании национальной вражды и координации беспорядков после президентских выборов. Оппозиционер заявил: он стал разменной монетой Запада.

«Моим именем пытались продвинуть санкции «Северного потока». Простите, где я, обычный журналист, и где «Северный поток»? Я понимаю, что я стал элементом очень большой политической игры», – заявил оппозиционер.

На брифинг были приглашены все желающие журналисты, в том числе зарубежных средств массовой информации. При этом журналисты BBC демонстративно покинули зал в знак протеста. По их мнению, Романа заставили участвовать в мероприятии. Сам он заявил, что добровольно сотрудничает со следствием и место, где он сейчас находится, – самое безопасное.