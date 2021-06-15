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Протасевич: Я стал элементом очень большой политической игры
15.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Протесты в Беларуси закончились. И предпосылок для того, чтобы они возобновились, нет. Об этом на пресс-конференции МИДа журналистам рассказал Роман Протасевич, сообщает телеканал «МИР 24».
Напомним, молодой человек был задержан после посадки самолета Ryanair в Минске. Его обвиняют в разжигании национальной вражды и координации беспорядков после президентских выборов. Оппозиционер заявил: он стал разменной монетой Запада.
На брифинг были приглашены все желающие журналисты, в том числе зарубежных средств массовой информации. При этом журналисты BBC демонстративно покинули зал в знак протеста. По их мнению, Романа заставили участвовать в мероприятии. Сам он заявил, что добровольно сотрудничает со следствием и место, где он сейчас находится, – самое безопасное.
Отметим, в рамках пресс-конференции Протасевич также заявил, что
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Протасевич был задержан после посадки самолета Ryanair в Минске. Его обвиняют в разжигании национальной вражды и координации беспорядков после президентских...
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