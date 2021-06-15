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Лукашенко раскритиковал ответственных за расширение мясокомбината в Орше
15.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Лукашенко раскритиковал сроки строительства нового цеха на Оршанском мясокомбинате, предприятии, которое производит консервы, в том числе и для детского питания, передает телеканал «МИР 24».
К 1 июля здесь был запланирован запуск линии по убою скота и переработке свинины и говядины. По уровню технологий таких производств в Беларуси больше нет. Новый объект позволит оршанскому предприятию получить международные сертификаты и увеличить экспорт. Интерес к продукции есть у Китая и арабских стран. Однако из-за нерасторопности местного руководства и губернатора ввод нового цеха отложили до ноября.
Во второй день рабочей поездки в Витебский регион президент также посетил Оршанскую фабрику художественных изделий.
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Интерес к продукции есть у Китая и арабских стран. Однако из-за нерасторопности руководства ввод нового цеха отложили до ноября.
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