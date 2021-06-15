Лукашенко раскритиковал ответственных за расширение мясокомбината в Орше

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко раскритиковал сроки строительства нового цеха на Оршанском мясокомбинате, предприятии, которое производит консервы, в том числе и для детского питания, передает телеканал «МИР 24».

К 1 июля здесь был запланирован запуск линии по убою скота и переработке свинины и говядины. По уровню технологий таких производств в Беларуси больше нет. Новый объект позволит оршанскому предприятию получить международные сертификаты и увеличить экспорт. Интерес к продукции есть у Китая и арабских стран. Однако из-за нерасторопности местного руководства и губернатора ввод нового цеха отложили до ноября.

«Я знаю, кто тут чем занимался. Ты взялся за это, и должен перед президентом отвечать. Ты мне должен был каждую неделю звонить и говорить: провалено, провалено. Мы вложили туда огромные деньги, а объекты, которые деньги дают, мы тягомотим. Вы отвечаете за процедуры. Надо принять решение волевым образом, принимайте, в том числе по конкурсам, тендерам и так далее. В упрощенном варианте. Сегодня пригласили желающих и за сутки решили, чтоб месяцами не тягались нигде», – сказал Лукашенко.

Во второй день рабочей поездки в Витебский регион президент также посетил Оршанскую фабрику художественных изделий.