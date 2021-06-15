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Минздрав - об отравлениях в 11-й ГКБ: Лиц, с симптомами кишечной инфекции не установлено
Источник материала: Партизан
Санитарная служба Минска провела проверку организации питания в 11-й городской клинической больнице после того, как в интернете появились
По официальной версии, подтверждения пока не обнаружено.
Специалисты санстанции проверили условия приготовления еды как в пищеблоке больницы, так и на заготовочном объекте КУП «Витамин», взяли пробы готовых блюд на анализы, обследовали персонал пищеблока на предмет кишечных инфекций.
Также был проведен опрос пациентов больницы о том, как они себя чувствуют и имеют ли жалобы на питание.
«Лиц, с симптомами кишечной инфекции не установлено», — утверждает пресс-служба Минздрава.
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Санитарная служба Минска провела проверку организации питания в 11-й городской клинической больнице после того, как в интернете появились сообщения о том, что там...
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