Дракохруст: О чем можно (и стоит) договариваться со сторонниками Лукашенко

Это далеко не большинство, но и не настолько мизерное меньшинство, чтобы его мнения можно было (и следовало) игнорировать и сейчас, и в новой Беларуси.





Сразу предвижу возражения: так «Саша 3%», «его поддерживает только ОМОН», «система держится уже только на насилии», «такая постановка вопроса — отбеливание режима, это до Прейгермана» и т.д.





Радыё Свабода Юрий Дракохруст. Обо всех этих возражениях я знаю. Но есть факты, пишет на





Революция не победила (иначе ту же проблему мы бы обсуждали в совершенно другой плоскости).





Власть без Лукашенко

Подавляющее большинство этих 25% сторонников Лукашенко в опросе Chatham House, скорее всего, не принимали личного участия в насилии и вообще не пользовались какой-либо властью.





И рабочая гипотеза состоит в том, что они поддерживают режим из-за своих интересов и своих ценностей. Другими словами, они поддерживают Лукашенко, потому что верят, что с альтернативой им будет жить хуже и новый порядок будет противоречить тому, во что они верят.





Персонализация белорусского режима действительно очень высока, у нее нет исторической преемственности. В монархиях правящий дом, династия, была больше, чем король, король или император, который сегодня на троне. В однопартийных коммунистических диктатурах партия была больше, чем действующий генеральный секретарь.





В современной Беларуси этого нет. Когда-нибудь Александр Лукашенко умрет (как и все мы), поэтому возникает естественный вопрос — что его нынешние сторонники поддерживают в нем, что они не хотели бы потерять после его даже естественной заботы?





Пропагандисты и идеологи режима не слишком имитируют, чтобы сформулировать эти интересы и ценности режима, не апеллируя постоянно к Лукашенко. В человеческом смысле это понятно: формулировать эти вещи, абстрагируясь от нынешнего президента, — значит подразумевать, что он больше не нужен в реальной политике. А это почти экстремизм и даже терроризм.





Поэтому нужно попытаться сформулировать, реконструировать эти интересы и ценности сторонников Лукашенко, не апеллируя к его личности, сформулировать их как «исследовательскую позицию», которая не должна быть полностью принята, но не должна полностью игнорироваться.





Следует отметить, что многие из этих интересов и ценностей не чужды значительной части протестующих.





Будущее, результат перемен — всегда, по словам Маяковского, «езда в неизведанное». Те, кто жаждет перемен любой ценой, могут быть готовы принять любой результат. Но желания, опасения, предупреждения тех, кто не хочет перемен, страх или опасения — это вполне законная вещь и заслуживает как минимум обсуждения.





Три «кита» Лукашенко

1. Твердое правительство, способное принимать решения и обеспечивать их выполнение.





Вряд ли сторонники Лукашенко будут иметь глубокое неприятие демократии как таковой или даже парламентской республики как таковой. Однако они опасаются, что четкое разделение властей, частая смена власти, отсутствие главного «ответственного за все» в реальных белорусских условиях приведет к хаосу, беспорядку и даже к потере государства.





«У меня нет полномочий» в ответ на их настоящие жалобы, пожелания и требования — они определенно не хотят, чтобы правительство так с ними разговаривало.





Кстати, стремление к твердой власти — это мракобесие? А что определяет стойкость власти — структура власти (парламентская республиканская, парламентско-президентская, президентская) или что-то еще?





Горбачев формально обладал гигантскими полномочиями, но его сила рассыпалась, рассыпаясь сквозь пальцы, как песок. Для некоторых — и слава богу, рухнула ужасная тоталитарная империя, ГУЛАГ в одной шестой части мира — туда и дорога. Но сторонники Лукашенко не хотят, чтобы следующим лидером Беларуси стал новый Горбачев. Для них — если не нового Горбачева, то пусть Лукашенко будет.





2. Благосостояние, приватизация и правосудие





Рынок все расставит по своим местам, неэффективность — это обуза для экономики, посмотрите, как процветает Запад, мы будем делать то же самое — и нам повезет, — эти тезисы у нас звучали еще со времен перестройки.





А где я могу лично «разместить» рынок? — спрашивают сторонники Лукашенко. А может не только они. Тот факт, что всеобщая забастовка в прошлом году провалилась, может быть результатом не только страха перед репрессиями, отсутствия ответов на вопрос, как забастовщики и их семьи переживут забастовку, но и опасений за будущее.





А в раю новой Беларуси где будем работать, как зарабатывать? Что ж, будете вертеться, искать возможности, которые многое откроют, но рынок никому ничего не гарантирует. Ах, не гарантирует — ну тогда пусть останется Лукашенко.





3. Россия





Мы за добрые, добрососедские отношения с Россией — об этом говорили и продолжают говорить все белорусские политики. И что конкретно это означает? Беларусь и Россия как минимум в трех межгосударственных союзах — что с ними будет? Каковы гарантии того, что новое правительство не упразднит эти союзы или, вернее, не начнет их уничтожать, а наоборот — укрепит неформальные или даже формальные связи с Западом? А Россия постепенно или скоро станет для Беларуси просто обычным торговым партнером или даже врагом. Но россияне для белорусов братья. И для новой власти они будут братьями? Для Лукашенко, несмотря ни на что, они братья. Так что пусть останется.





Наверное, так или так думают его поклонники, в некоторой степени абстрагируясь от его личности. Это хорошо для них, потому что отвечает этим предупреждениям, ожиданиям, страхам и надеждам.





По данным опроса Chatham House, среди горожан, напомню, — около четверти. Учитывая крестьян, страна в целом наверное больше.





Как найти баланс?

Люди — стадные животные. И можно предположить, что ОМОН и судьи чувствуют поддержку этого, пусть и не большинства, а значительной части общества. А если бы не 25%, а 5% — то сдались бы, бросили бы своего поводыря и лидера? Может, бросят.





Так что же делать с этой четвертью белорусов? Разговаривайте и договаривайтесь. Не о том, останется Лукашенко у власти или нет, а о как минимум трех из перечисленных выше проблем.





Повторяю — это их «позиция запроса», это не означает, что будет достигнут компромисс на пути к их полному принятию. Это означает, что в какой-то момент должен быть достигнут компромисс между этими позициями и позициями протестующих.





Фактически, каждую из трех проблем, обозначенных выше, можно сформулировать как баланс: между авторитарной жестокостью и беспорядком без власти, между эффективной экономикой и обнищанием значительной части населения, между ориентацией на Россию и сохранением независимости и реализация проевропейских устремлений.





«Пусть уйдет, а там мы разберемся»

Главное, чтобы Лукашенко ушел, а мы там разберемся, как-нибудь решим, скажут некоторые читатели.





Ну, в прошлом году не разобрались, как-то не решили, и он не ушел. Может поэтому он и не ушел, кстати, потому что не разобрались и не решили.





Можно, конечно, надеяться, что разрешится позже. Как-то, кстати, в любом случае решаться — так или иначе. Но даже в этом случае это не обязательно мягко, безболезненно и аккуратно.





В конце концов, это большие белорусские проблемы. Вопрос не в том, чтобы найти на них правильные ответы (правильные для кого?), а в том, чтобы найти ответы, на которые белорусы, даже если бы они скрежетали зубами, согласились бы друг с другом.





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