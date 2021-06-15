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При столкновении двух «Ниссанов» погиб 15-летний подросток

15.06.2021 18:19 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Днем 15 июня вблизи деревни Валевка Гродненской области на автодороге Барановичи — Новогрудок — Ивье столкнулись два автомобиля «Ниссан».

При столкновении двух «Ниссанов» погиб 15-летний подросток

В результате ДТП погиб 15-летний пассажир «Ниссан Альмера», 48-летнего водителя и еще одну 42-летнюю пассажирку из этого авто госпитализировали. В больнице находится и 36-летний водитель второй иномарки.

 
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Днем 15 июня вблизи деревни Валевка Гродненской области на автодороге Барановичи — Новогрудок — Ивье столкнулись два автомобиля «Ниссан».
 
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