При столкновении двух «Ниссанов» погиб 15-летний подросток

Днем 15 июня вблизи деревни Валевка Гродненской области на автодороге Барановичи — Новогрудок — Ивье столкнулись два автомобиля «Ниссан».





В результате ДТП погиб 15-летний пассажир «Ниссан Альмера», 48-летнего водителя и еще одну 42-летнюю пассажирку из этого авто госпитализировали. В больнице находится и 36-летний водитель второй иномарки.