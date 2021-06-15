|
При столкновении двух «Ниссанов» погиб 15-летний подросток
Источник материала: Навiны
Днем 15 июня вблизи деревни Валевка Гродненской области на автодороге Барановичи — Новогрудок — Ивье столкнулись два автомобиля «Ниссан».
В результате ДТП погиб 15-летний пассажир «Ниссан Альмера», 48-летнего водителя и еще одну 42-летнюю пассажирку из этого авто госпитализировали. В больнице находится и 36-летний водитель второй иномарки.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Днем 15 июня вблизи деревни Валевка Гродненской области на автодороге Барановичи — Новогрудок — Ивье столкнулись два автомобиля «Ниссан».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)