Директор Ryanair обвинил власти Беларуси в намеренном нарушении международных авиационных правил

Директор авиакомпании Ryanair Майкл О’Лири на заседании транспортного комитета Палаты общин парламента Великобритании 15 июня дал показания о ситуации с вынужденной посадкой самолета 23 мая в Минске. Он заявил о преднамеренном нарушении властями Беларуси всех международных авиационных правил и норм безопасности.



Источник: Press Association

Как пишет издание The Irish Times , согласно свидетельствам О’Лири, авиадиспетчеры в Минске сообщили экипажу рейса Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс, о полученной ими «реальной угрозе, что на борту самолета взорвется бомба, если он войдет в воздушное пространство Литвы или попытается приземлиться в вильнюсском аэропорту», передает БелаПАН .

По его словам, командир самолета «неоднократно просил минский центр управления воздушным движением предоставить открытую линию связи с диспетчерским пунктом Ryanair в Варшаве». На это ему говорили: «В Ryanair не отвечали на телефонные звонки», что «совершенно не соответствовало действительности».

О’Лири сказал, что рейсы Ryanair, отклоняющиеся в той точке, обычно приземляются в Польше и странах Балтии, но на командира судна «оказывалось значительное давление», чтобы он приземлился в Минске. «Ему не приказывали сделать это, но ему не оставили никакой альтернативы», — сказал он на заседании комитета.

По словам директора Ryanair, после приземления в Минске «в самолет зашли несколько неустановленных лиц, у которых были видеокамеры». Эти люди «неоднократно пытались заставить экипаж сказать на видео, что они добровольно направились в Минск», но экипаж «отказался подтверждать это».

Он добавил, что пассажиров и практически весь экипаж доставили в здание аэровокзала. Командир же остался на борту самолета, однако «каждый раз, когда он покидал кабину, его сопровождал вооруженный охранник». «Была очень опасная и враждебная обстановка. В конце концов примерно через восемь часов мы вернули самолет из Минска», — сказал О’Лири.

После взлета, отметил он, на борту не оказалось пяти пассажиров — Романа Протасевича и его спутницы Софии Сапеги, а также «трех неустановленных лиц»: «Насколько нам известно от спецслужб, вполне вероятно, что они были из КГБ. Мы не знаем, российский это был КГБ (сейчас в РФ аналогичная структура — ФСБ. — ред.) или белорусский, в любом случае мы не уверены, что есть большая разница».

«Это было явно преднамеренное нарушение всех международных авиационных правил, норм и правил безопасности. Самолет посадили под ложным предлогом, к тому привлекли минский центр управления воздушным движением. И кажется очевидным, что двое пассажиров были сняты [c рейса] против их воли, насильно задержаны», — добавил он.

На пресс-конференции 14 июня в Минске командующий военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных сил Беларуси Игорь Голуб заявил, что никакого «перехвата, принуждения к посадке и сопровождения» самолета Ryanair поднятым в воздух истребителем МиГ-29 не было, и ближе, чем на 50 км боевая машина к гражданскому судну не приближалась. Он заочно задал командиру самолета Ryanair вопросы, почему тот не снижал высоту для захода на посадку в аэропорту Вильнюса и не пересек границу с Литвой, до которой оставалось несколько минут.