Минус еще один турнир. Чемпионат мира по классическому пауэрлифтингу переносится из Беларуси в Швецию

Турнир должен был пройти в Минске с 23 сентября по 3 октября этого года, напоминает TUT.BY.
Международная федерация пауэрлифтинга (IPF) переносит чемпионат мира по классическому пауэрлифтингу из Беларуси в Швецию.
В заявлении организации сказано, что «в связи с текущей политической ситуацией исполком IPF был вынужден принять трудное решение об отмене мероприятия, беря во внимание неопределенную ситуацию в этой стране». Турнир в итоге пройдет в шведском Хальмстаде.
— Мне очень жаль оргкомитет, так как они проделали большую работу по подготовке к событию, — сказал президент IPF Гастон Параж. — Но федерация несет ответственность за здоровье и безопасность спортсменов, тренеров и официальных лиц, и поэтому это было единственным логичным решением.
Это не первый случай переноса спортивных состязаний из Беларуси «в связи с текущей политической ситуацией». В январе стало известно о лишении Минска права на проведение ЧМ по хоккею.