Минус еще один турнир. Чемпионат мира по классическому пауэрлифтингу переносится из Беларуси в Швецию

Источник материала: Салiдарнасць

Турнир должен был пройти в Минске с 23 сентября по 3 октября этого года, напоминает TUT.BY .

Международная федерация пауэрлифтинга (IPF) переносит чемпионат мира по классическому пауэрлифтингу из Беларуси в Швецию.

В заявлении организации сказано, что «в связи с текущей политической ситуацией исполком IPF был вынужден принять трудное решение об отмене мероприятия, беря во внимание неопределенную ситуацию в этой стране». Турнир в итоге пройдет в шведском Хальмстаде.

— Мне очень жаль оргкомитет, так как они проделали большую работу по подготовке к событию, — сказал президент IPF Гастон Параж. — Но федерация несет ответственность за здоровье и безопасность спортсменов, тренеров и официальных лиц, и поэтому это было единственным логичным решением.

Это не первый случай переноса спортивных состязаний из Беларуси «в связи с текущей политической ситуацией». В январе стало известно о лишении Минска права на проведение ЧМ по хоккею.

Далее список пополнили этап Кубка мира по биатлону, чемпионат Европы по велотреку в Минске, чемпионат мира по пятиборью и лазерному бегу

Матч к 110-летию белорусского футбола с участием известных белорусских и европейских футболистов перенесен на неопределенный срок.