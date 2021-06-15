ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

На Польшу осуществили масштабную кибератаку

15.06.2021 18:41 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Хакерская атака была направлена на представителей властей страны, на польские учреждения, на отдельных пользователей электронной почты.



На Польшу совершена широкомасштабная кибератака, которая коснулась правительственной инфраструктуры, сообщает Korrespondent.net. Премьер-министр страны Матеуш Моравецкий созывает закрытое заседание парламента с целью обсудить нападение, пишет издание Wiadomosci.

Отмечается, что атака была "беспрецедентной" и затронула ряд государственных деятелей и институтов республики.

"В последнее время мы стали объектом беспрецедентной кибернетической атаки, направленной на Польшу, на польские учреждения, на отдельных пользователей электронной почты", - заявил официальный представитель правительства республики Петр Мюллер.

Уже известно, что произошла утечка данных канцелярии премьер-министра из-за того, что ее глава Михаил Дворчик использовал частную электронную почту для рабочих задач.

Дворчик заявил, что были взломаны электронная почта и страницы в социальных сетях его и его супруги.

До этого стало известно, что хакеры взломали систему производителя видеоигр Electronic Arts.

Также  писал, что производитель мяса JBS заплатил хакерам РФ $11 млн. Корпорация решила заплатить выкуп, "чтобы предотвратить потенциальные риски для клиентов".
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Хакерская атака была направлена на представителей властей страны, на польские учреждения, на отдельных пользователей электронной почты.
 
Новости дня
Новости разные
 
Прогноз магнитных бурь на июнь 2021 года обещает неблагоприятные дни во второй половине месяца
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by