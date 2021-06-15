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Кристиан Эриксен: «Чувствую себя хорошо, но нужно пройти ряд обследований. Буду болеть за сборную Дании»
Источник материала: Партизан
Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен обратился к болельщикам в инстаграме.
«Всем привет. Большое спасибо за ваши милые и удивительные сообщения со всего мира. Это много значит для меня и моей семьи ♥️
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Кристиан Эриксен: «Чувствую себя хорошо, но нужно пройти ряд обследований. Буду болеть за сборную Дании»
Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен обратился к болельщикам в инстаграме.
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