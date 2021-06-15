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В федерации пауэрлифтинга Беларуси отказались комментировать ситуацию с переносом ЧМ
Источник материала: Партизан
В федерации пауэрлифтинга Беларуси отказались комментировать ситуацию с переносом ЧМ из Минска
Об этом пишет
Напомним, что международная федерация пауэрлифтинга перенесла турнир из Минска в шведский Хальмстад.
В заявлении организации сказано, что «в связи с текущей политической ситуацией исполком IPF был вынужден принять трудное решение об отмене мероприятия, беря во внимание неопределенную ситуацию в этой стране».
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В федерации пауэрлифтинга Беларуси отказались комментировать ситуацию с переносом ЧМ из Минска
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