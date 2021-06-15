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Магнитные возмущения в июне

ломота в суставах;

головная боль;

упадок сил;

сонливость или бессонница;

раздражительность и беспокойство

Причины возникновения магнитных бурь

Как минимизировать последствия магнитных возмущений

дыхательные упражнения;

йогу;

плавание;

ходьбу.

индейкой;

курицей;

рыбой;

кроликом.

Средства, которые помогут облегчить состояние во время магнитных бурь

лавандой;

ромашкой;

мелиссой;

вербеной;

розовыми лепестками.

мятой;

пустырником;

боярышником;

мелиссой;

ромашкой;

шалфеем.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Прогноз магнитных бурь на июнь 2021 года обещает неблагоприятные дни во второй половине месяца Первый месяц лета испытывает организм людей на прочность.

Первый месяц лета испытывает организм людей на прочность. Постоянные перепады давления, дожди, солнечное затмение – вторая половина месяца «порадует» еще и магнитными штормами. В течение трех дней: 15, 16 и 17 июня – будет наблюдаться геомагнитное возмущение средней интенсивности. А вот в конце месяца, 27, 28 июня – ожидается более сильная магнитная буря.Прежде всего, магнитное поле воздействует на кровь, которая становится более вязкой. Густая субстанция гораздо медленнее движется по сосудам, доставляя питательные вещества и кислород к разным органам. Поэтому они начинают испытывать кислородное голодание. Прежде всего страдает мозг.Как сообщает rsute.ru, более вязкая кровь способствует тромбообразованию, а также повышает давление в сосудах, что провоцирует такие опасные заболевания, как инсульт и инфаркт. Кроме этого, в период магнитных штормов, могут наблюдаться эмоциональная нестабильность и сильное головокружение. Также могут беспокоить:Возмущение магнитного поля планеты Земля является прямым следствием солнечной активности. В недрах Солнца периодически происходят мощнейшие термоядерные реакции. На поверхности звезды можно наблюдать взрывы, которые выбрасывают в космос сгустки энергии. Эта энергия имеет огромную мощность и бывает направлена в сторону Земли.Планета вынуждена защищать себя с помощью своего магнитного поля. В моменты, когда наблюдаются столкновения, происходят резкие колебания магнитного поля.Активность Солнца – циклична. Период её максимумов наблюдается, примерно, каждые 11 лет. В настоящее время, светило, бывшее еще недавно в периоде минимальной активности, постепенно активизируется.Летом, когда магнитный шторм осложнен знойной погодой, врачи рекомендуют чаще бывать на свежем воздухе, проветривать помещение. Поездки в городском транспорте лучше свести к минимуму, предпочтительное время для поездок – раннее утро и вечер. Из-за перепадов давления, нежелательны поездки в метро, а также авиаперелеты.В дни геомагнитных штормов, не следует физически перенапрягаться: интенсивно заниматься в спортивном зале, работать на Дачном участке, заниматься ремонтом. Но минимальная физическая активность должна присутствовать. Доктора советуют:Введу того, что в дни магнитных бурь снижается быстрота реакции и концентрация внимания, а также ухудшается самочувствие, не следует планировать на это время важные деловые встречи, работу с документами.Чтобы немного ослабить нагрузку на организм, нужно неукоснительно соблюдать питьевой режим. В сутки необходимо выпивать около двух литров воды.Обязательно, в период магнитных всплесков, нужно пересмотреть рацион питания, облегчив его. Полностью исключаются: полуфабрикаты, фаст-фуд, жареное и жирное. Следует включать в рацион больше овощей, ягод и фруктов. Красное мясо лучше заменить:В потенциально неблагоприятные дни, врачи рекомендуют принимать препараты для снижения вязкости крови. Для того, чтобы тонизировать сосуды и заставить кровь быстрее циркулировать, полезен контрастный душ. А вечером, для того, чтобы расслабиться, успокоиться и снять усталость, можно (и нужно) принять ванну с эфирными маслами или лекарственными травами:Каждый день, полезно пить травяные фито-чаи. Они тонизируют сосуды, помогают работе сердца, успокаивают нервную систему. Особо эффективны чаи с:Для того, чтобы придать этим чаям более изысканный вкус, можно добавить в них дольки лайма.