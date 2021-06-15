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Прогноз магнитных бурь на июнь 2021 года обещает неблагоприятные дни во второй половине месяца

15.06.2021 18:47 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Прогноз магнитных бурь на июнь 2021 года обещает неблагоприятные дни во второй половине месяца
Иллюстративное фото
Уточненный прогноз магнитных бурь на июнь 2021 года поможет заблаговременно подготовиться к опасным для здоровья дням. Свежий воздух, вода и лечебные травы помогут пережить дни геомагнитных возмущений. Особенно внимательными следует быть пожилым людям, а также пациентам с хроническими заболеваниями.

Магнитные возмущения в июне


Первый месяц лета испытывает организм людей на прочность. Постоянные перепады давления, дожди, солнечное затмение – вторая половина месяца «порадует» еще и магнитными штормами. В течение трех дней: 15, 16 и 17 июня – будет наблюдаться геомагнитное возмущение средней интенсивности. А вот в конце месяца, 27, 28 июня – ожидается более сильная магнитная буря.

Прежде всего, магнитное поле воздействует на кровь, которая становится более вязкой. Густая субстанция гораздо медленнее движется по сосудам, доставляя питательные вещества и кислород к разным органам. Поэтому они начинают испытывать кислородное голодание. Прежде всего страдает мозг.

Как сообщает rsute.ru, более вязкая кровь способствует тромбообразованию, а также повышает давление в сосудах, что провоцирует такие опасные заболевания, как инсульт и инфаркт. Кроме этого, в период магнитных штормов, могут наблюдаться эмоциональная нестабильность и сильное головокружение. Также могут беспокоить:

ломота в суставах;
головная боль;
упадок сил;
сонливость или бессонница;
раздражительность и беспокойство
.

Причины возникновения магнитных бурь


Возмущение магнитного поля планеты Земля является прямым следствием солнечной активности. В недрах Солнца периодически происходят мощнейшие термоядерные реакции. На поверхности звезды можно наблюдать взрывы, которые выбрасывают в космос сгустки энергии. Эта энергия имеет огромную мощность и бывает направлена в сторону Земли.

Планета вынуждена защищать себя с помощью своего магнитного поля. В моменты, когда наблюдаются столкновения, происходят резкие колебания магнитного поля.

Активность Солнца – циклична. Период её максимумов наблюдается, примерно, каждые 11 лет. В настоящее время, светило, бывшее еще недавно в периоде минимальной активности, постепенно активизируется.

Как минимизировать последствия магнитных возмущений


Летом, когда магнитный шторм осложнен знойной погодой, врачи рекомендуют чаще бывать на свежем воздухе, проветривать помещение. Поездки в городском транспорте лучше свести к минимуму, предпочтительное время для поездок – раннее утро и вечер. Из-за перепадов давления, нежелательны поездки в метро, а также авиаперелеты.

В дни геомагнитных штормов, не следует физически перенапрягаться: интенсивно заниматься в спортивном зале, работать на Дачном участке, заниматься ремонтом. Но минимальная физическая активность должна присутствовать. Доктора советуют:

дыхательные упражнения;
йогу;
плавание;
ходьбу.


Введу того, что в дни магнитных бурь снижается быстрота реакции и концентрация внимания, а также ухудшается самочувствие, не следует планировать на это время важные деловые встречи, работу с документами.

Чтобы немного ослабить нагрузку на организм, нужно неукоснительно соблюдать питьевой режим. В сутки необходимо выпивать около двух литров воды.

Обязательно, в период магнитных всплесков, нужно пересмотреть рацион питания, облегчив его. Полностью исключаются: полуфабрикаты, фаст-фуд, жареное и жирное. Следует включать в рацион больше овощей, ягод и фруктов. Красное мясо лучше заменить:

индейкой;
курицей;
рыбой;
кроликом.



Средства, которые помогут облегчить состояние во время магнитных бурь



В потенциально неблагоприятные дни, врачи рекомендуют принимать препараты для снижения вязкости крови. Для того, чтобы тонизировать сосуды и заставить кровь быстрее циркулировать, полезен контрастный душ. А вечером, для того, чтобы расслабиться, успокоиться и снять усталость, можно (и нужно) принять ванну с эфирными маслами или лекарственными травами:

лавандой;
ромашкой;
мелиссой;
вербеной;
розовыми лепестками.


Каждый день, полезно пить травяные фито-чаи. Они тонизируют сосуды, помогают работе сердца, успокаивают нервную систему. Особо эффективны чаи с:

мятой;
пустырником;
боярышником;
мелиссой;
ромашкой;
шалфеем.


Для того, чтобы придать этим чаям более изысканный вкус, можно добавить в них дольки лайма.
 
 
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