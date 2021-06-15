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Чегринец - Гридчина: крымчане хотят отдыхать в Беларуси

15.06.2021 18:55 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Программа "Горизонт событий" - в студии радио Sputnik гости из Крыма: председатель ОО "Региональная национально-культурная автономия белорусов Республики Крым "Белорусы Крыма", зампредседателя ФНКА "Белорусы России" Роман Чегринец и председатель Комиссии по вопросам межнациональных, межконфессиональных отношений и народной дипломатии Общественной палаты Республики Крым, руководитель украинской общины Крыма Анастасия Гридчина.

Темы беседы:

― о совместной закладке земли в Крипту Всехсвятского собора с мест захоронения белорусских воинов, погибших в Крымской войне 1853-1856 годов;

― о концентрации внешних вызовов и пристальном внимании Запада к Беларуси и Крыму;

― о цивилизационном сражении за умы и сердца людей, которое происходит внутри обществ, иногда внутри семей;

― о значимости для крымчан налаживания плотных контактов, регулярного сообщения и сотрудничества с Беларусью;

Программу "Горизонт событий" с участием гостей из Крыма Романа Чегринца и Анастасии Гридчиной смотрите на Sputnik Беларусь.

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