Генпрокурор Литвы отчиталась об интенсивном расследовании принудительной посадки самолета Ryanair

Расследование принудительной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Беларуси идет довольно интенсивно, заявила генеральный прокурор Литвы Нида Грунскене, слова которой приводит новостной ресурс Delfi.





«Досудебное расследование идет довольно интенсивно, сформирована объединенная следственная группа с польскими должностными лицами, европейские следственные ордеры также высланы еще нескольким странам, таким, как Греция, Ирландия. Осуществляется сотрудничество с Ryanair», — сообщила генпрокурор журналистам в литовском сейме.

Она также отметила, что прокуроры хотели бы получить от авиакомпании запрашиваемую информацию «немного быстрее».

По словам Грунскене, подозреваемых в деле пока нет.

23 мая самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, вынужденно сел в Минске. В аэропорту сообщили, что лайнер запросил посадку из-за сведений о бомбе на борту. В Ryanair заявили, что экипаж получил информацию о минировании от белорусских диспетчеров, которые дали указание посадить самолет в Минске. По поручению Александра Лукашенко в небо подняли истребитель МиГ-29.

Позже минирование не подтвердилось, но стало известно о задержании белорусского блогера Романа Протасевича, который находился на борту самолета. На родине он обвиняется по трем статьям Уголовного кодекса, был объявлен в международный розыск, власти Беларуси ранее направили в Польшу запрос о его выдаче. Была задержана также подруга Протасевича София Сапега, гражданка России, студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе.

Директор авиакомпании Ryanair Майкл О`Лири на заседании транспортного комитета Палаты общин парламента Великобритании 15 июня дал показания о ситуации с вынужденной посадкой самолета в Минске. Он заявил о преднамеренном нарушении властями Беларуси всех международных авиационных правил и норм безопасности.

О`Лири отметил, что рейсы Ryanair, отклоняющиеся в той точке, обычно приземляются в Польше и странах Балтии, но на командира судна «оказывалось значительное давление», чтобы он приземлился в Минске. «Ему не приказывали сделать это, но ему не оставили никакой альтернативы», — подчеркнул он на заседании комитета.