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Генпрокурор Литвы отчиталась об интенсивном расследовании принудительной посадки самолета Ryanair

15.06.2021 18:57 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Расследование принудительной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Беларуси идет довольно интенсивно, заявила генеральный прокурор Литвы Нида Грунскене, слова которой приводит новостной ресурс Delfi.

Генпрокурор Литвы отчиталась об интенсивном расследовании принудительной посадки самолета Ryanair

«Досудебное расследование идет довольно интенсивно, сформирована объединенная следственная группа с польскими должностными лицами, европейские следственные ордеры также высланы еще нескольким странам, таким, как Греция, Ирландия. Осуществляется сотрудничество с Ryanair», — сообщила генпрокурор журналистам в литовском сейме.

Она также отметила, что прокуроры хотели бы получить от авиакомпании запрашиваемую информацию «немного быстрее».

По словам Грунскене, подозреваемых в деле пока нет.

23 мая самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, вынужденно сел в Минске. В аэропорту сообщили, что лайнер запросил посадку из-за сведений о бомбе на борту. В Ryanair заявили, что экипаж получил информацию о минировании от белорусских диспетчеров, которые дали указание посадить самолет в Минске. По поручению Александра Лукашенко в небо подняли истребитель МиГ-29.

Позже минирование не подтвердилось, но стало известно о задержании белорусского блогера Романа Протасевича, который находился на борту самолета. На родине он обвиняется по трем статьям Уголовного кодекса, был объявлен в международный розыск, власти Беларуси ранее направили в Польшу запрос о его выдаче. Была задержана также подруга Протасевича София Сапега, гражданка России, студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе.

Директор авиакомпании Ryanair Майкл О`Лири на заседании транспортного комитета Палаты общин парламента Великобритании 15 июня дал показания о ситуации с вынужденной посадкой самолета в Минске. Он заявил о преднамеренном нарушении властями Беларуси всех международных авиационных правил и норм безопасности.

О`Лири отметил, что рейсы Ryanair, отклоняющиеся в той точке, обычно приземляются в Польше и странах Балтии, но на командира судна «оказывалось значительное давление», чтобы он приземлился в Минске. «Ему не приказывали сделать это, но ему не оставили никакой альтернативы», — подчеркнул он на заседании комитета.

 
Теги: Минск
 
 
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Расследование принудительной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Беларуси идет довольно интенсивно, заявила генеральный прокурор Литвы Нида Грунскене, слова...
 
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