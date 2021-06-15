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В 1-м квалификационном раунде Лиги чемпионов солигорский "Шахтер" сыграет с болгарским "Лудогорцем"
Источник материала: Партизан
В Ньоне состоялась жеребьевка 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.
Солигорский "Шахтер" на этой стадии встретится с болгарским "Лудогорцем".
Первая игра белорусского клуба пройдет на выезде 6/7 июля, ответная на своем поле — 13/14 июля.
Победители выйдут во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов, проигравшие продолжат выступление в Лиге конференций,
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В Ньоне состоялась жеребьевка 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.
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