В июне тюрьмы посетит наблюдательная комиссия при Минюсте













пишет smartpress.by, что "наблюдательные комиссии работают на общественных началах и самостоятельно определяют направления своей деятельности в соответствии с возложенными на них законодательством полномочиями". В ответе указано,smartpress.by, что "наблюдательные комиссии работают на общественных началах и самостоятельно определяют направления своей деятельности в соответствии с возложенными на них законодательством полномочиями".









"Ввиду сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановки посещения наблюдательными комиссиями учреждений уголовно-исполнительной системы были приостановлены", - сообщили в общественной наблюдательной комиссии.





"В настоящее время деятельность наблюдательных комиссий возобновлена. Так, в июне 2021 года запланировано посещение учреждений, исполняющих наказание и иные меры уголовной ответственности. Соответствующая информация о результатах посещений будет размещаться в сети Интернет", - добавили там.





У наблюдательных комиссий есть право посещать "помещения органов и учреждений, исполняющих наказание и иные меры уголовной ответственности", беседовать с содержащимися в них лицами, за исключением тех, кто находится под стражей. Также они могут "обращаться к должностным лицам государственных органов, в ведении которых находятся вопросы, связанные с обеспечением прав и законных интересов" тех, кто находится в местах лишения свободы.





Они могут и анкетировать заключенных. "Вопросы, связанные с пребыванием подозреваемых, обвиняемых в следственных изоляторах, не входят в компетенцию данных комиссий", - сообщается в ответе.