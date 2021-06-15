Стефанович о политзаключенных: власти Беларуси используют помилование для сохранения лица









Заместитель председателя правозащитного центра «Весна» Валентин Стефанович. Фото: Deutsche Welle





пишет Белсат, у правозащитников есть принципиальная позиция: освобождение всех политзаключенных без исключения: По словам Валентина Стефановича,Белсат, у правозащитников есть принципиальная позиция: освобождение всех политзаключенных без исключения:





«Мы считаем, что должна быть широкая амнистия и все должно быть оформлено законом об амнистии, именно политической. Например, в соседней России такие политические амнистии применялись несколько раз».





По словам Стефановича, это может стать первым шагом для деэскалации ситуации в стране, но нужно, чтобы это не превращалось в торговлю и освобождение части политзаключенных.





Правозащитник говорит, что власти Беларуси должны прекратить репрессии и давление:





«Мы видим преследования каждый день, ужесточаются законы. Если они хотят убедить Запад в разрядке, то нужно прекратить ранее возбужденные дела и не создавать новых. Иначе как это будет выглядеть: одних освобождаем, а других при этом продолжаем сажать?»





Стефанович утверждает, что сейчас в Беларуси повторяется ситуация 2011 года.





«Не случайно в преддверии этих событий была встреча Юрия Воскресенского и Владимира Макея, где обсуждался вопрос широкой амнистии осужденным по событиям с мая 2020 года. Я думаю, этот процесс связан с угрозой ужесточения санкций ЕС и вступления в силу санкций США», – кажа праваабаронца.





Такого мнения придерживается и бывший политзаключенный, историк Дмитрий Дрозд: «Я еще 3-4 месяца назад говорил, что будет этот сценарий, он для Лукашенко очень удобный. Он набрал заложников, а потом их освободил – и Европа сняла санкции, все счастливы и довольны. Сейчас он будет делать то же самое, только заложников набрал в 10 раз больше».





«Такой способ – помилование – власти Беларуси используют для «сохранения лица». Логика власти понятна, мол, эти оппозиционеры все осознали, попросили их освободить, ну я и выпустил», – говорит Стефанович и уточняет, что на такое, очевидно, согласятся не все. – Для Бабарико, Колесниковой, Тихановского – это принципиальный вопрос, они на это никогда не пойдут».











