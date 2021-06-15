Путин и Байден: как готовится Женева к встрече президентов – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Роскосмос во вторник опубликовал фото усадьбы в Швейцарии, где запланированы переговоры президентов России и США. Фото из космоса сделал российский спутник дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П", сообщили в Роскосмосе. На нем видна усадьба Ла Гранж на берегу Женевского озера.

Сотрудники полиции и жандармерии патрулируют улицы, многие из которых заблокированы, в то время как Парк Ла Гранж – место, где состоится встреча на высшем уровне – закрыт для публики.

Первая встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена состоялась 10 марта 2011 года в Москве. Прием проходил в переговорной комнате российского Белого дома. Тогда Путин занимал пост премьер-министра России, а Байден был в должности вице-президента США в администрации Барака Обамы. В ходе встречи политики обсуждали отношения между двумя странами, бизнес и товарооборот. Путин отмечал, что, если страны договорятся о введении безвизового режима раньше, чем с Европейским союзом, это станет историческим шагом в развитии обоих государств. Новая встреча лидеров России и США назначена на 16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж. Ожидается, что Путин и Байден обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки.