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Житель Бреста поджег свою квартиру после ссоры с женой
Источник материала: Навiны
Утром 15 июня пьяный 31-летний брестчанин после ссоры с супругой облил свою двухкомнатную квартиру бензином и поджег.
«В результате преступных действий огнем уничтожены и повреждены внутренняя отделка стен, потолка и пола, двери, электропроводка и электрооборудование, находившееся в квартире. Пострадавших нет. Предварительно установлено, что за несколько дней до преступления мужчина повздорил с супругой, поскольку она подала на развод», — указано в сообщении Следственного комитета.
Брестчанина задержали. На него завели уголовное дело за «умышленные уничтожение и повреждение имущества общеопасным способом».
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Утром 15 июня пьяный 31-летний брестчанин после ссоры с супругой облил свою двухкомнатную квартиру бензином и поджег.
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