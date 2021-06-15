ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

На трех гомельчан завели уголовные дела за сожжение красно-зеленого флага

15.06.2021 19:31 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Оперативники ГУБОПиК установили двух девушек и парня в возрасте от 21 до 22 дет, которые сожгли в костре официальный флаг Беларуси.

На трех гомельчан завели уголовные дела за сожжение красно-зеленого флага
Источник: МВД

По сообщению пресс-службы МВД, в прошлом году в одном из протестных телеграм-каналов появились кадры, где две девушки и парень бросили в костер красно-зеленый флаг, после чего выкрикнули «Жыве Беларусь!»

Следователи возбудили уголовное дело за «надругательство над государственным флагом».

 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Оперативники ГУБОПиК установили двух девушек и парня в возрасте от 21 до 22 дет, которые сожгли в костре официальный флаг Беларуси.
 
Новости дня
Новости разные
 
Свежее от Цеслера. Славянский базар
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by