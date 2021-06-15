На трех гомельчан завели уголовные дела за сожжение красно-зеленого флага

Оперативники ГУБОПиК установили двух девушек и парня в возрасте от 21 до 22 дет, которые сожгли в костре официальный флаг Беларуси.



Источник: МВД

По сообщению пресс-службы МВД, в прошлом году в одном из протестных телеграм-каналов появились кадры, где две девушки и парень бросили в костер красно-зеленый флаг, после чего выкрикнули «Жыве Беларусь!»

Следователи возбудили уголовное дело за «надругательство над государственным флагом».