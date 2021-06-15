|
7 самых странных зданий в мире. Какие из них вы видели?
Источник материала: ОНТ
Человеческой фантазии нет предела. Вы только посмотрите на эти здания. Их смело можно назвать произведениями искусства.
Здание в виде корзины, США
Это офисное здание, которое находится в штате Огайо.
Дом в виде овечки, Новая Зеландия
Эта страна входит в список лидеров по производству шерсти. Поэтому выбор животного здесь не удивителен.
Дом-ботинок, США
Дом был построен для бизнесмена, который занимался производством обуви. Необычный заказ, не правда ли?
Каменный дом, Португалия
Этот дом является излюбленном местом туристов в городе Фафи. Построен в 1973 году Виктором Родригесом.
Кубические дома, Нидерланды
Они построены в Роттердаме в 1984 году. Всего кубических домов 38.
Танцующий дом, Чехия
Это офисное здание расположено в Праге. Кроме того, в нем находится гостиница.
Дома-НЛО, Китай
Футуристический комплекс из 60 домов в форме НЛО из прочного стекловолокна в округе Саньчжи, Синьбэй, Тайвань – нереализованный проект комплекса ультрасовременных домов для столичных интиллегенции.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Человеческой фантазии нет предела. Вы только посмотрите на эти здания. Их смело можно назвать произведениями искусства. Здание в виде корзины, США Фото: kakpostroit.su...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)