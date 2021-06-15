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7 самых странных зданий в мире. Какие из них вы видели?

15.06.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

7 самых странных зданий в мире. Какие из них вы видели?

Человеческой фантазии нет предела. Вы только посмотрите на эти здания. Их смело можно назвать произведениями искусства. 

 

Здание в виде корзины, США


Фото: kakpostroit.su

Это офисное здание, которое находится в штате Огайо.

Дом в виде овечки, Новая Зеландия


Фото: zen.yandex.ru

Эта страна входит в список лидеров по производству шерсти. Поэтому выбор животного здесь не удивителен. 

Дом-ботинок, США


Фото: newphoenix.ru

Дом был построен для бизнесмена, который занимался производством обуви. Необычный заказ, не правда ли?

Каменный дом, Португалия


Фото: maxxbay.livejournal.com

Этот дом является излюбленном местом туристов в городе Фафи. Построен в 1973 году Виктором Родригесом. 

Кубические дома, Нидерланды


Фото: wallhere.com

Они построены в Роттердаме в 1984 году. Всего кубических домов 38. 

Танцующий дом, Чехия


Фото: pcnews.ru

Это офисное здание расположено в Праге. Кроме того, в нем находится гостиница. 

Дома-НЛО, Китай


Фото: funart.pro

Футуристический комплекс из 60 домов в форме НЛО из прочного стекловолокна в округе Саньчжи, Синьбэй, Тайвань –  нереализованный проект комплекса ультрасовременных домов для столичных интиллегенции. 

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Человеческой фантазии нет предела. Вы только посмотрите на эти здания. Их смело можно назвать произведениями искусства.    Здание в виде корзины, США Фото: kakpostroit.su...
 
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