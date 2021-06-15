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Житель Бреста после ссоры с женой облил квартиру бензином и поджег

15.06.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Житель Бреста после ссоры с женой облил квартиру бензином и поджегБреста после ссоры с женой облил квартиру бензином и поджег" class="one-news__figure-img">

Находящийся в состоянии алкогольного опьянения 31-летний брестчанин, поссорившись с женой, разлил в своей двухкомнатной квартире бензин и поджег. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Инцидент произошел утром во вторник, 15 июня. Сообщение о пожаре в службу МЧС от очевидца поступило в половине двенадцатого.

Огонь уничтожил и повредил внутреннюю отделку стен, пол, потолок, двери, электропроводку и электрическое оборудование, которое было в квартире в момент пожара. К счастью, обошлось без пострадавших.

По предварительной информации, незадолго до этого мужчина поссорился со своей супругой, так как она подала на развод. Мужчину задержали.

Следственный комитет возбудил в отношении жителя Бреста уголовное дело за умышленные уничтожение и повреждение имущества общественно опасным способом. 



Фото: СК

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Теги: Брест
 
 
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Находящийся в состоянии алкогольного опьянения 31-летний брестчанин, поссорившись с женой, разлил в своей двухкомнатной квартире бензин и поджег. Об...
 
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