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Житель Бреста после ссоры с женой облил квартиру бензином и поджег
Источник материала: ОНТБреста после ссоры с женой облил квартиру бензином и поджег" class="one-news__figure-img">
Находящийся в состоянии алкогольного опьянения 31-летний брестчанин, поссорившись с женой, разлил в своей двухкомнатной квартире бензин и поджег. Об этом
Инцидент произошел утром во вторник, 15 июня. Сообщение о пожаре в службу МЧС от очевидца поступило в половине двенадцатого.
Огонь уничтожил и повредил внутреннюю отделку стен, пол, потолок, двери, электропроводку и электрическое оборудование, которое было в квартире в момент пожара. К счастью, обошлось без пострадавших.
По предварительной информации, незадолго до этого мужчина поссорился со своей супругой, так как она подала на развод. Мужчину задержали.
Следственный комитет возбудил в отношении жителя Бреста уголовное дело за умышленные уничтожение и повреждение имущества общественно опасным способом.
Фото: СК
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Находящийся в состоянии алкогольного опьянения 31-летний брестчанин, поссорившись с женой, разлил в своей двухкомнатной квартире бензин и поджег. Об...
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