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Вот что происходит с организмом от грецких орехов. А вы знали?

15.06.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Вот что происходит с организмом от грецких орехов. А вы знали?

Грецкий орех считается одним из самых полезных продуктов в нашем рационе. Но так ли безопасен это орех для здоровья человека?

 

История грецкого ореха 

Точно неизвестно, какая страна является его родиной. Высота ореховых деревьев может достигать двадцати пяти метров, а продолжительность жизни – четыреста лет.


Фото: botanichka.ru

Название этих орехов имеет весьма занятную историю происхождения. Дело в том, что древние греки называли этот продукт не иначе как «царский желудь». Орех высоко ценился в античном обществе и продавался по высокой стоимости. Из Греции орех попал на Русь, а наши далекие предки назвали плод в честь «импортеров». Помимо употребления в пищу, на Руси из плодов грецких орехов изготавливали краски, которые использовались для окрашивания волос и тканей.

Польза продукта

Грецкие орехи благодаря высокому содержанию железа прекрасно справляются с малокровием и анемией. Хотите иметь здоровые волосы, гладкую кожу, крепкие ногти и «не барахлящую» щитовидку? Тогда вам необходимы цинк и йод, которые содержатся в большом количестве в орехах. В составе плодов также присутствует магний. Этот элемент является незаменимым, когда дело касается правильного функционирования мочеполовой системы.


Фото: zen.yandex.ru

Регулярное употребление грецких орехов благодаря высокой концентрации витаминов С и Е группы приводит к снижению темпа старения. Эти вещества также обладают антиоксидантными свойствами. Содержащиеся в орехах жирные кислоты способствуют повышению степени концентрации и улучшению памяти.


Фото: cosmo.ru

Вы страдаете от бессонницы или долго не можете заснуть, ворочаясь с бока на бок? Самое время начать употреблять грецкие орехи по вечерам, главное – не переусердствовать. В составе орехов присутствует вещество, которое отвечает за наше пробуждение и желание спать – это мелатонин. Грецкий орех также очень полезен для мужчин, достигнувших пятидесятилетия. Регулярное употребление плодов значительно снижает риск возникновения проблем с половой системой, при этом усиливая потенцию.

Вред грецких орехов

Несмотря на все вышеописанные полезные свойства, у грецких орехов имеется и недостатки. Продукт является довольно сильным аллергеном, который может вызвать как «безобидную» сыпь, так и серьезные проблемы с дыханием. Если вы сомневаетесь в реакции своего организма на орехи, стоит вводить их в рацион очень аккуратно и постепенно. Таким образом вы сможете отследить и на ранних стадиях справиться с аллергическими реакциями.


Фото: likarni.com

Грецкие орехи могут вызвать осложнения у тех людей, которые страдают от хронических заболеваний пищеварительной системы. Высокое содержание жиров может спровоцировать перегрузку в работе печени и поджелудочной железы.

 

По материалам сайта ria.ru

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Грецкий орех считается одним из самых полезных продуктов в нашем рационе. Но так ли безопасен это орех для здоровья человека?   История грецкого ореха  Точно...
 
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