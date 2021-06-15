ДТП в Гродненской области с участием двух автомобилей «Ниссан»: погиб подросток

Источник материала: ОНТ

В результате лобового столкновения двух автомобилей марки «Ниссан» в Гродненской области погиб несовершеннолетний. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Трагедия случилась 15 июня около трех часов дня недалеко от деревни Валевка, на автодороге Барановичи – Новогрудок – Ивье.

В аварии погиб 15-летний пассажир «Ниссан Альмера». Из этого же автомобиля пострадали еще два человека – 48-летний водитель и 42-летняя пассажирка. Их, а также 36-летнего водителя второй машины доставили в больницу.

О причинах произошедшего пока ничего не сообщается. На месте работают представители ГАИ, МЧС, следователи и эксперты.

Фото: МВД

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