Лучших медиков в преддверии профессионального праздника чествовали во Дворце Республики

Источник материала: ОНТ

За преданность профессии и любовь к людям. Лучших медицинских работников в преддверии профессионального праздника сегодня чествовали во Дворце Республики.

Хирурги, инфекционисты, стоматологи, онкологи, представители республиканских научно-практических центров. В этом году в списке порядка 120 человек. Все эти люди не один год стоят на страже здоровья, ежедневно спасают жизни и уже больше года помогают справиться с пандемией. Профессионалы высокого уровня лечат и выхаживают самых тяжёлых пациентов. За свой труд сегодня – заслуженные награды.

Такая благодарность для медиков не только показатель их хорошей работы, но и стимул совершенствовать подходы к лечению. Профессиональный праздник отмечается в этом году 20 июня, многие проведут его на дежурстве рядом с пациентами.

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