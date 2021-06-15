|
В Германии растет число приверженцев расизма и национализма
Источник материала: ОНТ
В Германии растет число приверженцев расизма и национализма.
Сторонников праворадикальных взглядов в прошлом году в ФРГ насчитали 33 тысячи. Рост составил почти 4%. Около половины из них, по оценке спецслужб Германии, склонны к насилию или поддерживают его. Отмечается то, что в период пандемии экстремисты перекочевали в виртуальное пространство.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Германии растет число приверженцев расизма и национализма. Сторонников праворадикальных взглядов в прошлом году в ФРГ насчитали 33 тысячи. Рост составил почти 4%....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)