Источник материала: ОНТ

В Германии растет число приверженцев расизма и национализма.

Сторонников праворадикальных взглядов в прошлом году в ФРГ насчитали 33 тысячи. Рост составил почти 4%. Около половины из них, по оценке спецслужб Германии, склонны к насилию или поддерживают его. Отмечается то, что в период пандемии экстремисты перекочевали в виртуальное пространство.

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