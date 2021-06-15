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Пьяную пенсионерку за рулем легковушки остановили в Кировском районе

15.06.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Пьяную пенсионерку за рулем легковушки остановили в Кировском районе

В Кировском районе сотрудники ГАИ остановили пьяную пенсионерку за рулем легкового автомобиля. Об этом сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

Инцидент произошел в агрогородке Павловичи. Работники ГАИ остановили машину Volkswagen Polo, которой управляла нетрезвая 60-летняя женщина. При этом пенсионерка не стала скрывать, что едет из магазина, где покупала алкоголь, а перед этим села за руль в нетрезвом состоянии.

Было проведено медосвидетельствование, которое показало 2,2 промилле.

В итоге женщину оштрафовали на 200 базовых величин и лишили водительских прав на пять лет.

Фото: скриншот из видео УВД

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В Кировском районе сотрудники ГАИ остановили пьяную пенсионерку за рулем легкового автомобиля. Об этом сообщили в УВД Могилевского облисполкома. Инцидент...
 
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