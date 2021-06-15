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Пьяную пенсионерку за рулем легковушки остановили в Кировском районе
Источник материала: ОНТ
В Кировском районе сотрудники ГАИ остановили пьяную пенсионерку за рулем легкового автомобиля. Об этом
Инцидент произошел в агрогородке Павловичи. Работники ГАИ остановили машину Volkswagen Polo, которой управляла нетрезвая 60-летняя женщина. При этом пенсионерка не стала скрывать, что едет из магазина, где покупала алкоголь, а перед этим села за руль в нетрезвом состоянии.
Было проведено медосвидетельствование, которое показало 2,2 промилле.
В итоге женщину оштрафовали на 200 базовых величин и лишили водительских прав на пять лет.
Фото: скриншот из видео УВД
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В Кировском районе сотрудники ГАИ остановили пьяную пенсионерку за рулем легкового автомобиля. Об этом сообщили в УВД Могилевского облисполкома. Инцидент...
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