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Минздрав дал комментарий по поводу сообщения об отравлениях в 11-й больнице

15.06.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Минздрав дал комментарий по поводу сообщения об отравлениях в 11-й больнице

Специалистами была проведена оценка организации питания в 11-й городской клинической больнице. Проверка была назначена в связи с поступающими данными о случаях кишечной инфекции, сообщили в Министерстве здравоохранения Беларуси.

Были проверены условия приготовления блюд не только в самой больнице, но и на заготовочном объекте КУП «Витамин» (ул. Корженевского, 4).

Фото: pixabay

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Специалистами была проведена оценка организации питания в 11-й городской клинической больнице. Проверка была назначена в связи с поступающими данными о случаях...
 
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