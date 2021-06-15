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Минздрав дал комментарий по поводу сообщения об отравлениях в 11-й больнице
Источник материала: ОНТ
Специалистами была проведена оценка организации питания в 11-й городской клинической больнице. Проверка была назначена в связи с поступающими данными о случаях кишечной инфекции,
Были проверены условия приготовления блюд не только в самой больнице, но и на заготовочном объекте КУП «Витамин» (ул. Корженевского, 4).
Фото: pixabay
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Специалистами была проведена оценка организации питания в 11-й городской клинической больнице. Проверка была назначена в связи с поступающими данными о случаях...
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