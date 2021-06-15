Тепло, утром – туман, влажность до 50%: прогноз погоды на 16 июня

Источник материала: ОНТ

Вот и миновала первая половина июня. Почти все это время погода была неустойчивой – то солнце, то дождь. И только в ближайшие дни лето перестанет вызывать вопросы. Ждем теплую и сухую погоду.

Завтра, 16 июня, Беларусь – в области повышенного атмосферного давления, сформированной в теплой и сухой воздушной массе. А днем по юго-востоку страны скажется влияние более влажного воздуха. Из-за чего небо в некоторых районах затянут дождевые облака, возможны грозы.

В среду переменная облачность. Без осадков, лишь днем по Гомельской и Могилевской областям возможны небольшие кратковременные дожди, грозы. Влажность до 50%. Ночью и утром слабый туман, видимость до километра. Ветер северный ночью слабый, днем умеренный. Атмосферное давление будет расти.

Утром температура от +12°С по Гродненской области до +19°С по Гомельской. С учетом влажности и ветра по ощущениям на три градуса прохладнее. К середине дня столбики термометров поднимутся до +20°С по западу. Еще теплее – до +26°С – по юго-востоку. А к вечеру температура немного упадет – +19°С…+24°С.

До выходных погоду будет формировать погожий, солнечный антициклон. Двигаясь с юга Балтийского моря через Беларусь на центральные районы европейской части России, он принесет небольшую облачность. Но ожидается без осадков. Ветер неустойчивый слабый до умеренного. Температура в четверг ночью +9°С…+15°С, днем +23°С…+29°С, в пятницу еще на пару градусов выше.

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