В Афганистане растет количество заражений COVID-19, наблюдается нехватка вакцин

Источник материала: ОНТ

В сутки здесь регистрируется до 1,5 тысячи заражений. От COVID-19 не хватает и вакцин.





В стране с населением в 32 миллиона привит лишь 1 миллион. В основном медработники и силы безопасности.

В больницах истощены запасы медикаментов и кислорода. С пустыми баллонами люди собираются у кислородных заводов, надеясь их пополнить.

Новые штаммы вируса выявлены в шестнадцати провинциях страны и Кабуле.

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