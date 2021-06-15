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В Афганистане растет количество заражений COVID-19, наблюдается нехватка вакцин
Источник материала: ОНТ
В сутки здесь регистрируется до 1,5 тысячи заражений. От COVID-19 не хватает и вакцин.
В стране с населением в 32 миллиона привит лишь 1 миллион. В основном медработники и силы безопасности.
В больницах истощены запасы медикаментов и кислорода. С пустыми баллонами люди собираются у кислородных заводов, надеясь их пополнить.
Новые штаммы вируса выявлены в шестнадцати провинциях страны и Кабуле.
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В сутки здесь регистрируется до 1,5 тысячи заражений. От COVID-19 не хватает и вакцин. В стране с населением в 32 миллиона привит лишь 1 миллион. В основном медработники и...
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