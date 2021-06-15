Задержан житель Могилева, который бросил коктейль Молотова во входную дверь института МВД

Источник материала: ОНТ

Могилева, который бросил коктейль Молотова во входную дверь института МВД" class="one-news__figure-img">

Жителя Могилева, который бросил коктейль Молотова во входную дверь института МВД, задержали. И вот что он пояснил по поводу своего поступка.





Это произошло в ночь на 10 июня. 27-летний мужчина метнул в здание бутылку с зажигательной смесью. Момент преступления попал в камеру наблюдения.

Милиционеры осмотрели место происшествия, по горячим следам вышли на подозреваемого. В его квартире обнаружили ту самую горючую жидкость, маску и одежду, в которых он бросал коктейль Молотова.

Мужчина признался, что поддался призывам деструктивных Telegram-каналов. По информации следователей, задержанный состоит на учете у психиатра.

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