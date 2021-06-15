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180 тыс. доз второго компонента «Спутника V» поступило в поликлиники Беларуси

15.06.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

180 тыс. доз второго компонента «Спутника V» поступило в поликлиники Беларуси

В Беларуси продолжается вакцинация. Очередная партия «Спутника V» – это 180 000 доз второго компонента – уже поступила в поликлиники всех регионов страны. Каждая 15-я ампула отправилась в Гродненскую область.


В 4-й городской поликлинике недостатка в пациентах нет – активность высокая, у прививочных кабинетов люди есть всегда.

Участок здесь один из самых сложных, каждый пятый житель микрорайона – пожилой. Поэтому и на приеме у иммунолога в основном пациенты «за 60». Многие очередной поставки ждали, за прививкой специально вернулись в город с дач.

По словам медиков, пациенты чувствуют себя хорошо. Кроме небольшой температуры и слабости в первый день после прививки, жалоб не поступает. Чтобы не создавать очередей, в поликлинике разделили потоки – первым и вторым компонентами вакцинируют в разных кабинетах.

С каждым днем все больше больниц Гродненской области возвращается к обычному режиму работы. Так, уже со следующей недели плановых пациентов начнут принимать клиники Новогрудка и Сморгони.

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В Беларуси продолжается вакцинация. Очередная партия «Спутника V» – это 180 000 доз второго компонента – уже поступила в поликлиники всех регионов страны. Каждая 15-я...
 
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