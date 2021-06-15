Петербуржец из-за плохих оценок морил голодом пасынка, бил и заставлял спать на полу

Источник материала: ОНТ

В Санкт-Петербурге местный житель из-за плохих отметок в школе наказывал пасынка, лишая еды и вынуждая его спать на полу. Об этом сообщили представители Следственного комитета.

В ведомстве рассказали, что с 31 мая по 7 июня текущего года подозреваемый систематически бил ребенка. Петербуржец не любил пасынка и пользовался тем, что тот был материально зависим от него.

К правоохранителям за помощью обратилась мать ребенка. Она не исключила, что отчим мог бить мальчика не только ногами и руками, но и проводом от удлинителя. Известно, что подозреваемый также нанес удар по лицу ребенка, отчего у него появилась большая гематома. Ранее подозреваемый судим не был, сообщает местное издание «Фонтанка» со ссылкой на свои источники.

Отчим был задержан правоохранителями. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для него. Возбуждено уголовное дело.

Фото: pixabay

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