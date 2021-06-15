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Петербуржец из-за плохих оценок морил голодом пасынка, бил и заставлял спать на полу
Источник материала: ОНТ
В Санкт-Петербурге местный житель из-за плохих отметок в школе наказывал пасынка, лишая еды и вынуждая его спать на полу. Об этом
В ведомстве рассказали, что с 31 мая по 7 июня текущего года подозреваемый систематически бил ребенка. Петербуржец не любил пасынка и пользовался тем, что тот был материально зависим от него.
К правоохранителям за помощью обратилась мать ребенка. Она не исключила, что отчим мог бить мальчика не только ногами и руками, но и проводом от удлинителя. Известно, что подозреваемый также нанес удар по лицу ребенка, отчего у него появилась большая гематома. Ранее подозреваемый судим не был,
Отчим был задержан правоохранителями. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для него. Возбуждено уголовное дело.
Фото: pixabay
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В Санкт-Петербурге местный житель из-за плохих отметок в школе наказывал пасынка, лишая еды и вынуждая его спать на полу. Об этом сообщили представители...
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