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Лукашенко потребовал головы виновных в провале строительства цеха убоя Оршанского МКК

15.06.2021 19:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Из-за провала сроков строительства нового цеха убоя на Оршанском мясоконсервном комбинате должности уже лишился директор предприятия, Лукашенко требует личной ответственности виновных.


Фото president.gov.by

Как оказалось, строящийся цех хотят сдать в эксплуатацию в ноябре 2021 года. Хотя изначально его планировали ввести в эксплуатацию к 1 июля, пишет president.gov.by. Отметим, пишет ННВ, что еще ранее сообщалось о вводе цеха 31 декабря 2020 года, но провал этого срока списали на пандемию COVID-19.

Информация о новой отсрочки запуска строящегося цеха убоя и переработки свиней и крупного рогатого скота вызвала гнев Лукашенко.

— Вы провалили! Значит, найти мое решение: там конкретно — ответственные, кто должностями, кто головой за что отвечает. За невыполнение поручения должны ответить лично, — безапелляционно потребовал он.

Не очень понятно, о каком решении идет речь. Предоставление кредита для строительства нового цеха убоя Оршанского МКК оформлено указом №445 от 16 ноября 2018 года. В этом документе персональная ответственность за определение подрядчика, разработчика проектной документации, поставщика товаров и исполнителей услуг возложена на инспектора по Витебской области, сейчас эту должность занимает Анатолий Линевич, в июле 2019 года сменивший на этой должности Виталия Вовка.
 
 
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Из-за провала сроков строительства нового цеха убоя на Оршанском мясоконсервном комбинате должности уже лишился директор предприятия, Лукашенко требует личной...
 
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